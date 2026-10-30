Rubén Vargas responde a Luis García Plaza y cierra la puerta en el Sevilla de cara a enero

El internacional suizo, protagonista conta el Sporting de Hortaleza, endurece la decisión de García Plaza de cara al domingo y descarta una despedida prematura salvo oferta irrechazable

Luis García Plaza nunca ha escondido la importancia de sumar para la causa a Rubén Vargas una vez que se recuperase de sus problemas físico, y en cuanto lo ha visto preparado ha comenzado a ofrecerle oportunidades.

De hecho, se atrevió con la titularidad ante el Real Madrid, en el que duró 45 minutos al notarse su falta de actividad, le dio minutos contra Osasuna como suplente de Ejuke y este jueves en la Copa apostó de inicio por el internacional suizo en la victoria contra el Sporting de Hortaleza para obtener más rodaje de cara a poder competir por el sitio de Miguel Sierra en igualdad de competiciones.

Vargas rompió su larga sequía goleadora en el partido copero

Lo cierto es que el extremo ha aceptado el reto y en el estreno copero se mostró muy implicado y voluntarioso, lo que, sumado a su indiscutible calidad, lo convirtió en uno de los protagonistas del choque. No en vano, marcó el tercer gol sevillista antes de ser sustituido en el minuto 67' después de haber percutido de forma constante por la costa zurdo al mandar a la red un pase de Peque.

Este deseo de agradar se reflejó también en la porfía que mantuvo con Peque para tirar el penalti que supuso el 2-0 y que finalmente lanzó el mediapunta catalán. Y es que Rubén Vargas estaban deseando ver puerta de nuevo como sevillista, pues acumulaba 15 partidos consecutivos sin marcar y no lo hacía desde hacía 355 días, más concretamente desde el 8 de noviembre del año pasado.

De hecho, es el sexto jugador de banda del Sevilla que más días ha estado sin ver puerta en el siglo XXI, por detrás de Suso (732 días), Perotti (605), Fredi (401), Papu Gómez (401) y Tecatito (388).

Dura decisión para García Plaza entre Ejuke y Vargas

Su rendimiento en Copa y su estado físico óptimo endurecen la decisión de García Plaza para los próximos duelos sin Miguel Sierra, que ya no estará disponible hasta el próximo año, empezando por la cita del domingo (14 horas) en el Coliseum contra el Getafe.

Cabe recordar que ante Osasuna el míster se decantó por Ejuke, que estuvo muy activo y exigió doble esfuerzo para la defensa rojilla para cerrarle. Ahora mismo, con Félix Correia como fijo en la izquierda, el nigeriano se erige en el principal competidor de Vargas por un puesto en la diestra, mientras que Alfon, a buen nivel en la Copa, está un escalón por debajo pese a que García Plaza ya ha señalado en varias ocasiones que tiene esperanzas depositadas en el albaceteño.

Por ende, está por ver quién será el elegido en el costro diestro para la visita al feudo azulón, pero la realidad es que con su compromiso y creciente protagonismo queda cerrada la puerta a su salida en enero, lo que llegó a rumorearse hace un mes.