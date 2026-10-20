Ejuke señala a Vargas y abre un nuevo dilema en el Sevilla: "Merece más oportunidades"

La lesión de Miguel Sierra obliga al Sevilla a buscar soluciones en ataque. El discreto rendimiento de Vargas ante el Real Madrid contrasta con la revolución protagonizada por Ejuke desde el banquillo, que reclama una oportunidad como titular. En ESTADIO Deportivo debatimos sobre quién merece la titularidad en la banda derecha del Sevilla FC

La lesión de Miguel Sierra ha dejado un problema importante en el Sevilla FC. El conjunto nervionense ha perdido a una de sus principales referencias ofensivas en este arranque de temporada y se ve obligado a buscar alternativas para cubrir su ausencia. Una situación que ha abierto un debate sobre quién debe asumir el protagonismo en el costado derecho, con Chidera Ejuke y Rubén Vargas como principales candidatos y Alfon prácticamente descartado por su rendimiento actual.

La primera oportunidad fue para Vargas, aunque su actuación ante el Real Madrid dejó mucho que desear. El internacional suizo, considerado uno de los futbolistas con mayor calidad técnica de la plantilla, sigue sin encontrar su mejor versión y dejó dudas en su última titularidad. Una situación que contrasta con la irrupción de Ejuke desde el banquillo, cuyo desborde y verticalidad cambiaron la cara del ataque sevillista durante la segunda mitad. Precisamente, el rendimiento de ambos futbolistas ha protagonizado un debate en ESTADIO Deportivo, donde existen opiniones enfrentadas sobre la mejor solución para suplir la ausencia de Miguel Sierra.

Ejuke reclama su sitio en el once del Sevilla

El principal argumento a favor del extremo nigeriano es su capacidad para generar peligro. Su entrada al terreno de juego supuso un impulso ofensivo para el Sevilla, convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para Cucurella gracias a su velocidad y habilidad en el uno contra uno. "Creo que Ejuke merece más oportunidades en este Sevilla", fue una de las opiniones defendidas durante el debate, en el que también se destacó la diferencia de rendimiento entre el nigeriano y Vargas.

El suizo, pese a contar con unas condiciones técnicas indiscutibles, continúa lejos de su mejor nivel. Sus problemas físicos y la falta de confianza para explotar todas sus cualidades generan incertidumbre sobre su capacidad para asumir un papel protagonista en este momento. "Vargas es uno de los futbolistas con más calidad del Sevilla, pero creo que está muy lejos de su nivel", se señaló durante el análisis, antes de destacar que Ejuke mejoró considerablemente el juego ofensivo del equipo tras su entrada.

El problema de Ejuke que puede mantener a Vargas como titular

Aunque Ejuke atraviesa un mejor momento ofensivo, su aportación defensiva sigue siendo uno de los principales argumentos en su contra. El extremo nigeriano destaca por su desequilibrio, pero no ofrece las mismas garantías sin balón que Vargas o Miguel Sierra, una circunstancia especialmente importante en un Sevilla que concede gran relevancia al trabajo colectivo desde la llegada de Luis García Plaza.

De hecho, una de las posturas defendidas en el debate apuesta por mantener al suizo en el once y reservar a Ejuke como revulsivo para los últimos minutos. "Ejuke es el futbolista que mejor está de los tres, pero creo que al Sevilla le viene mejor saliendo desde el banquillo para revolucionar los partidos", se argumentó.

Esta opinión se apoya en la importancia del trabajo defensivo que venía realizando Miguel Sierra, especialmente en las ayudas a Juan Iglesias por el costado derecho. Una labor que Vargas podría reproducir con mayor solvencia, pese a no atravesar su mejor momento. No obstante, también existe una visión completamente opuesta. "El Sevilla cuenta con un centro del campo físico y un bloque defensivo trabajado, por lo que podría permitirse apostar por un futbolista más desequilibrante en ataque", argumentaba la otra parte.

Alfon pierde fuerza y el Sánchez-Pizjuán espera una respuesta

Mientras Ejuke y Vargas concentran el debate, Alfon parece haber quedado relegado a un segundo plano. Su rendimiento tampoco está respondiendo a las expectativas y sus últimas apariciones no han ofrecido argumentos suficientes para reclamar un puesto en el once. "Alfon, totalmente descartado", fue una de las afirmaciones más contundentes del debate, reflejando las dudas que existen sobre su estado de forma.

La ausencia de Miguel Sierra supone, en cualquier caso, un contratiempo considerable para el Sevilla, que pierde a uno de sus futbolistas más determinantes y diferentes en ataque y deberá encontrar una solución que permita mantener su competitividad. Vargas recibió la primera oportunidad como titular en el Santiago Bernabéu, pero su actuación ha dejado la puerta abierta a un posible cambio. Ejuke ha presentado su candidatura sobre el césped y ahora la incógnita está en si su capacidad para desequilibrar será suficiente para ganarse un puesto desde el inicio.