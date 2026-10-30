Iker Muñoz pone voz al orgullo de la cantera del Sevilla tras su debut en Copa: "Llevo luchando desde chiquitito"

El defensa catalán, tras el encuentro en la Copa del Rey, no ha dudado en mostrar su orgullo por haber podido sumar sus primeros minutos con la camiseta del primer equipo; mostrando liderazgo en la zaga en su primera aparición

La Copa del Rey, afortunadamente para el sevillismo, no ha dejado sorpresas para el club nervionense. El Sevilla FC ha superado la primera ronda de la competición del K. O. por tres goles a cero, un resultado que ha permitido vivir el partido sin muchos sobresaltos a la afición hispalense. Robbie Ure, Peque y Vargas han sido los goleadores en la noche de este jueves, una nueva oportunidad para que los menos habituales sumen minutos y para que se produzcan debuts que, con el tiempo, pueden ser muy recordados.

La cantera tiene una gran importancia en estas primeras rondas, y el Sevilla lo ha demostrado este jueves en Madrid. Hasta tres jugadores habituales del Sevilla Atlético han debutado con el club hispalense: Iker Muñoz, Manuel Ángel e Ibra Sow. Los tres han aprovechado la oportunidad y han firmado buenos minutos con el primer equipo. De hecho, el central ha demostrado una gran entrega y garra, a pesar de haber sido uno de los objetivos de los jugadores del Sporting de Hortaleza. Tras el encuentro, ha atendido a los medios oficiales del club y no ha dudado en mostrar su alegría.

Un sueño hecho realidad

Cuando un canterano debuta, el sevillismo no duda en mostrarle su apoyo y en confiar en que pueda sumar más apariciones importantes con el primer equipo. Después de acudir como convocado en varios encuentros, ya sabe lo que es jugar con la camiseta del Sevilla, un momento que no olvidará en su trayectoria. "La verdad es que es un sueño hecho realidad. Es por lo que yo llevo luchando desde chiquitito y la verdad es que no puedo estar más orgulloso".

Como también expresó Fran González, el equipo sabía que lo importante era demostrar desde el primer minuto la diferencia de categoría entre ambos clubes. "Al final veníamos a la Copa. Sabíamos que éramos superiores al rival sobre el papel, pero al final no podíamos confiarnos. Como decía el míster, teníamos que ser un equipo serio, contundente, no conceder nada y ser muy serios en el campo".

Por último, quiso centrarse en lo que viene. El catalán cuenta con la confianza de García Plaza para la zaga y, como ya expresó el técnico en rueda de prensa, entra en las rotaciones por delante de Fábio Cardoso. Tras superar este trámite, el equipo ya piensa en mantener las buenas sensaciones en LaLiga. Para ello, tendrá que viajar de nuevo a Madrid y medirse al equipo de José Bordalás. Será una nueva oportunidad para aprovechar el gran momento de forma del primer equipo. "Al final siempre son buenas experiencias, sumar de tres siempre es bueno, pasar de ronda sobre todo mucho más. Afrontamos desde mañana de cara al Getafe y pensando ya en el domingo, otros tres puntos importantes".