Puntos, uno a uno, del Sevilla ante el Sporting de Hortaleza en Copa del Rey: Reveladora porfía entre Peque, Vargas y Alfon

El equipo nervionense, con muchos debutantes y jugadores poco habituales, firma una seria actuación para acceder a la siguiente ronda de la Copa del Rey 2026/2027

El Sevilla FC se ha impuesto por 0-3 al AD Sporting de Hortaleza en el partido correspondiente a la Primera Ronda de la Copa del Rey, en el que Luis García Plaza ha dado la alternativa a cuatro futbolistas, tres canteranos y un jugador del primer equipo; además de repartir minutos entre los más necesitados sin que eso supusiese una merma competitiva.

El rival era de sexta categoría -Primera Senior- pero los visitantes no dieron pie a la sorpresa con un partido muy serio en todas las líneas y con un 'pique' que demuestra que todos están enchufados. La porfía entre Vargas y Peque por lanzar el penalti o las expresivas ganas de marcar de Alfon revelan que todos están enchufados o, al menos, que quieren estarlo. Buena noticia para un entrenador que sigue demostrando que es un muy buen gestor de grupo.

Así jugaron, uno a uno, los futbolistas del Sevilla ante el Sporting de Hortaleza

José Ángel Carmona se estrenó con el brazalete de capitán; debutaron el portero Fran González y el canterano Iker Muñoz; las titularidades de Arouna Sangante, que debe recuperar confianza tras ser adelantado por Andrés Castrín; de Julio Díaz, por fin en su puesto natural de lateral zurdo; de Alfon González y Rubén Vargas, quienes necesitan coger ritmo después de salir de sus enésimas lesiones; y de Nico Guillén, que sigue creciendo.

Esas fueron las principales novedades de un renovadísimo once inicial que Luis García Plaza completó con tres piezas algo más habituales en sus planes aunque sin ser indiscutibles: Giorgi Kochorashvili, Peque y Robbie Ure. En la segunda mitad, también entraron el indultado Fábio Cardoso, reapareció Jon Guridi y, minutos después, se estrenaron igualmente con el primer equipo los canteranos Manuel Ángel Castillo e Ibra Sow.

FRAN GONZÁLEZ: 6

El internacional sub 21 se estrenó como sevillista en un plácido partido en el que apenas tuvo trabajo. Sus guantes permanecieron intactos durante más de una hora de partido, hasta que atrapó un par de disparos del Sporting de Hortaleza que no llevaban demasiado peligro.

JOSÉ ÁNGEL CARMONA: 7

Las rotaciones de Luis García Plaza le brindaron la oportunidad de lucir el brazalete de capitán del Sevilla FC. Con clara vocación ofensiva, provocó la primera ocasión del partido -remate al lateral de la red- y forzó el penalti del 0-2.

AROUNA SANGANTE: 7

Comenzó marcando territorio, con una pantalla para detener un avance local en el que Bosco se chocó contra un muro. Leyó bien el juego, no corrió riesgos atrás y contribuyó a desatascar el juego con interesantes cambios de orientación.

IKER MUÑOZ: 7

Actuación muy solvente del central canterano, que completó los 90 minutos el día de su debut con el primer equipo y demostró por qué Luis García Plaza le convoca de manera tan recurrente. A día de hoy, está por delante de Cardoso y Marcao (ahora lesionado), como cuarto central del primer equipo.

JULIO DÍAZ: 7

Por fin titular y por fin de lateral izquierdo. El canterano colchonero ha participado en cinco de las 10 jornadas de LaLiga pero en todas salió como suplente y actuando por delante de Gabriel Suazo, que no se había perdido ni un minuto hasta este jueves. Partidazo del '3', muy concentrado en defensa, muy rápido en sus internadas y demostrando tener buen pie en los centros.

NICO GUILLÉN: 6

Más minutos para el prometedor centrocampista onubense, que tuvo el handicap de verse con una amarilla muy tempranera -en un salto sin gran contacto- que le condicionó en los duelos y que le hizo ser el primer elegido por el entrenador para abandonar el campo.

GIORGI KOCHORASHVILI: 6

Partido muy completo del georgiano, aportando su mayor experiencia para corregir constantemente al equipo y hacer que las líneas se mantuviesen juntas sin balón, que se mantuviesen adelantadas y que la circulación tuviese fluidez.

ALFON GONZÁLEZ: 8

Con el matiz oportuno de la débil entidad del rival, puede decirse que en la primera mitad se vio la mejor versión como sevillista del ex del RC Celta. No paró de percutir por banda derecha: dio la asistencia del 0-1, probó con algún disparo sin puntería, forzó faltas peligrosas y una amarilla... Luego, ya sin Vargas, se cambió a la izquierda y buscó con insistencia el gol sin encontrarlo.

PEQUE FERNANDEZ: 9

Titular de nuevo, como en el Bernabéu, siempre aporta: se mostró muy participativo entre líneas, hizo el 0-2 en un penalti que transformó con un disparo raso a la derecha del portero, que se lanzó al lado contrario, y asistió en el 0-3. Segundo gol de la temporada, tras el que le hizo al Rayo Vallecano en la jornada 1 de LaLiga, también desde los once metros.

RUBÉN VARGAS: 7

El extremo suizo sabe que tiene una gran oportunidad de recuperar la titularidad con la lesión de Miguel Sierra y se le vio con muchas ganas desde el inicio, percutiendo constantemente por la izquierda para colgar centros e intentar algún que otro disparo. Tantas ganas tenía de marcar su primera diana del curso, que porfió con Peque por lanzar el penalti. Luego, marcó a portería vacía a pase del catalán antes de ser suplido.

ROBBIE URE: 6

Le costó mucho inaugurar su cuenta goleadora, algo que no pudo hacer hasta la visita al Levante de hace dos semanas, pero en el Municipal El Val vio puerta en su primer remate: un gran cabezazo tras un buen centro de Alfon. Le buscaron en la segunda mitad, pero no pudo ampliar su renta. Estuvo cerca, en un disparo que cruzó en exceso ante Pablo.

LUIS GARCÍA PLAZA: 10

Victoria solvente, portería a cero y toda la plantilla enchufada. Partido redondo desde el punto de vista del entrenador nervionense, que demostró lo metido que estaba reaccionando al 0-3 con la retirada de su único jugador amonestado (Nico Guillén). Prometió tomarse muy en serio la Copa del Rey y el movimiento se demuestra andando. Ni un solo pero.

JON GURIDI: 6

Se lesionó en la visita al Levante, se perdió el polémico duelo del Bernabéu y, aunque se recuperó en tiempo récord, se quedó en el banquillo ante Osasuna. Este jueves ha tenido sus primeros minutos después de su lesión muscular para ir recuperando sensaciones.

FÁBIO CARDOSO: 6

Primeros minutos de la temporada para el portugués, que salió con todo resuelto pero no desentonó en la última media hora de partido.

MANU BUENO: 6

El jerezano no salió en el once inicial, como cabía esperar tras sus buenos minutos en los últimos partidos, pero tuvo media hora para hacerse con la batuta del juego.

MANUEL ÁNGEL CASTILLO: 6

Otro de los debutantes, suplió a Vargas y se situó en banda derecha, mostrándose concentrado e intentando algún centro, pero sin llegar a soltarse en ataque como sabe.

IBRA SOW: 6

Participativo, tuvo que encontrar el equilibrio entre las ganas de agradar en su debut con el primer equipo y lo que pedía el partido, que era bajar pulsaciones para mantener el control sin dejar margen a contratiempo alguno.