Luis García Plaza reparte camisetas titulares en el Sevilla: "Son gente que nos puede aportar"

El técnico celebra una eliminatoria de Copa del Rey en la que "todo salió redondo" ante el Sporting de Hortaleza: cantó tres goles de atacantes muy necesitados de estímulos, no encajó ninguno, dio minutos a los más necesitados, hizo debutar a tres canteranos y no lamentó ningún lesionado

El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, se ha mostrado muy satisfecho con el partido de los menos habituales ante el AD Sporting de Hortaleza (0-3). Feliz por el cómodo pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, ha transmitido ánimos a los canteranos que se han estrenado y a los futbolistas de arriba que han realizado contribuciones ofensivas: Peque ha marcado un gol y ha dado otro, estreno anotador para Rubén Vargas, asistencia de Alfon González y segunda diana para Robbie Ure. "Son gente que nos puede aportar" y "Aquí no hay titulares" han sido dos de sus mensajes en la rueda de prensa posterior.

El análisis del Sporting de Hortaleza 0-3 Sevilla FC

"El equipo me ha gustado, ha competido muy bien. Ahora mismo el equipo va a tope. Los chicos se lo dejan todo. Mi idea era sobre todo jugar en campo contrario y no darles opciones. En la segunda han llegado un pelín más, pero podríamos haber marcado también nosotros", ha analizado Luis García Plaza desde la sala de prensa del Estadio Municipal El Val. Allí, en Alcalá de Henares, su equipo se ha clasificado para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer al AD Sporting de Hortaleza, que no lo ha puesto fácil.

"Ya les he felicitado. Los hemos visto un poquito. Este era un terreno de juego diferente, con césped artificial, pero han intentado hacer lo que hacen normalmente. El equipo se ha tomado el partido muy serio y ha pasado. Sobre todo, ha habido minutos para la gente que estaba sin jugar y no ha habido lesionados", ha agregado. "La actitud ha sido ejemplar", ha añadido en SevillaFC+.

La importancia de la Copa del Rey y los objetivos en LaLiga

"La Copa hay que competirla. No hay ningún objetivo, solo pasar a la siguiente ronda. Estar acertados en LaLiga e intentar no sufrir", ha precisado el técnico madrileño para que no le sacasen un titular que no buscaba. Se toma el torneo copero muy en serio, pero sabe que lo que le dará de comer es mantener la buena inercia en LaLiga.

"¿Objetivo? Yo ya me veo sólo el domingo a las 14:00 en Getafe. Tengo experiencia en esto y sé que es largo y difícil. Sólo pensamos en el siguiente partido. Es normal que la gente esté contenta con el equipo. Cuando queden diez partidos ya veremos dónde estamos", añadió rehuyendo la palabra Europa.

Luis García Plaza, muy satisfecho con las rotaciones

"Son las 23:30 horas. Tenemos menos de 72 horas -con respecto al partido contra el Getafe- y era normal que hoy hoy se diesen esas situaciones. El jugador que haya jugado 90 minutos es difícil que salga el domingo porque tiene difícil recuperar. Es normal, hay que rotar y esto es lo que hay", ha expuesto el entrenador del Sevilla FC, que quiere que todo el plantel se sienta importante: "Aquí no hay nadie titular. Si hay algo por lo que destaca este Sevilla es porque es un grupo unido. Lo que tienen que hacer es estar preparados".

"Todo ha salido como tenía en mi cabeza en cuanto a reparto de minutos y de pasar la eliminatoria, que era lo más importante. Ha sido una noche perfecta, dentro de lo que tenía en mi cabeza", ha explicado, reiterando el duelo por el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo):

"Estamos tristes. Son desgracias que pasan y te quedas incrédulo. Nos enteramos en el entrenamiento previo, no sabíamos bien lo que había pasado... Vienes aquí a hacer tu trabajo, pero siempre quedará en la memoria lo que ha pasado. Todo mis respetos a los familiares y a la gente que ha sufrido esta tragedia".

El pique entre Rubén Vargas y Peque por lanzar el penalti

"Bueno, lo han hablado entre ellos y han decidido que lo tire Peque", se ha desmarcado Luis García Plaza sobre la reveladora insistencia de Vargas, asegurando que no había ningún lanzador designado de manera específica. "Son gente que nos puede aportar. Hoy ha marcado gente de arriba que no viene jugando tanto y es importante. Les vienen bien estos minutos, para partidos que están atascados le necesitamos".

Minutos para Nico Guillén y tres nuevos debutantes: Iker Muñoz, Manuel Ángel e Ibra Sow

Preguntado por el debutante Iker Muñoz, Luis García Plaza ha reiterado su confianza en los tres canteranos que se han estrenado: "Lleva trabajando toda la pretemporada con nosotros. Jugó el otro día con el filial sólo un poquito para que pudiera jugar hoy. El papel de los canteranos es muy importante para nosotros. No sólo Iker, sino también Manuel Ángel e Ibra, que también han debutado. Nos han ayudado los tres y también Nico (Guillén). Poco a poco, tienen que ir teniendo sus momentos y sus partidos".