Sporting Hortaleza 0-3 Sevilla: Luis García Plaza cumple todas sus promesas

Los goles de Robbie Ure, Peque Fernández y Rubén Vargas dan a los nervionenses un plácido pase a la Segunda Ronda de la Copa del Rey, en un encuentro en el que el técnico hizo debutar a cinco futbolistas

Luis García Plaza es un hombre que cumple su palabra. Ya contó que, en el tenso tramo final del curso pasado, había avisado a Miguel Sierra para que estuviera preparado para ser importante en esta 2026/2027. La temporada no sólo empezó con brillo del granadino, ahora lesionado, sino que el técnico necesitó tirar de canteranos como Iker Muñoz, Nico Guillén, Manuel Ángel Castillo e Ibra Sow para completar convocatorias en esas tres jornadas en las que no había ni rastro de fichajes. Les prometió que tendrían recompensa y lo ha cumplido este jueves, dando minutos al onubense y haciendo debutar a los otros tres en la plácida victoria del Sevilla FC ante el modesto AD Sporting de Hortaleza (0-3), en la Primera Ronda de la Copa del Rey.

También prometió el técnico nervionense que le daba una máxima importancia a la Copa y que, sin embargo, era la hora de que los futbolistas menos habituales diesen el paso adelante que se les requiere. También se estrenaron esta temporada otros jugadores del primer equipo como Fran González y Fábio Cardoso; al tiempo que siguió enchufando a Robbie Ure, autor del 0-1; a Alfon González, asistente en ese primer tanto; a Rubén Vargas, que hizo el 0-3; y a Peque Fernández, quien anotó el 0-2 y luego puso en bandeja el de la sentencia.

Los goles de Robbie Ure y Peque encarrilan el pase del Sevilla antes del descanso

Precisamente, el joven delantero escocés fue el encargado de inaugurar el marcador en el 24'. Ure dejó un buen movimiento para adelantarse a los centrales y cabecear a la red un buen centro desde la derecha de Alfon, que había sido habilitado por una lúcida apertura de 'Kocho'. El 0-1 reflejaba la superioridad sevillista ante un rival de sexta categoría que salió muy motivado, presionando con gran intensidad, aunque con líneas muy replegadas para intentar tapar huecos ante un rival que tocaba con paciencia por dentro para intentar percutir por fuera y con escasa capacidad de inquietar a la espalda de los zagueros visitantes.

Salvo un aislado saque de esquina en el 37', despejado tras varios rechaces, el Sevilla FC jugó la primera mitad con todos sus futbolistas de manera permanente pisando campo rival. No obstante, a pesar de ese control absoluto, tampoco gozó de muchas ocasiones claras antes del descanso más allá del tanto de Robbie Ure, de remates desviados de Vargas o Alfon y del penalti que Peque transformó en el 0-2.

Carmona penetró hasta línea de fondo, la puso atrás para el disparo a las nubes del suizo y fue (levemente) arrollado por Sadjo. El árbitro no dudó en señalar pena máxima y el catalán amplió la renta con un disparo raso a la derecha del portero, que se lanzó al lado contrario. Vargas le insistió para que le dejase lanzarlo; pero Peque se negó. En la segunda parte, le compensó por ello.

En la segunda mitad era previsible que un equipo amateur como es el Sporting de Hortaleza, decimosegundo clasificado del Grupo 1 de la Primera Senior madrileña, acabase acusando el enorme desgaste físico de la primera mitad para perseguir las camisetas rojas; pero la reanudación dejó una buena llegada de los locales en la que ni Bosco, en primer término, ni luego Alhambra fueron capaces de aprovechar para poner a prueba al debutante Fran González antes de que la zaga del Sevilla despejase el peligro.

Regalo de Peque a Vargas, minutos para Cardoso y Manuel Ángel se suma a la lista de debutantes

Los madrileños, sin nada que perder, adelantaron líneas. Lo aprovechó Peque para 'robarle la cartera' a Álvaro y pegarse una carrerón por el pasillo central hasta pisar área. Ahí levantó la cabeza y la puso a placer para que Rubén Vargas marcase su primera diana de la temporada.

Sólo tuvo que acompañar el balón con el interior de su bota derecha para empujarlo a portería vacía en un 0-3 con tintes de sentencia a falta de más de media hora. La reacción de Luis García Plaza, siempre avizor, fue retirar a su único amonestado: Nico Guillén dejó su puesto a Jon Guridi, que reaparecía después de su lesión muscular -aunque ya estuvo en la lista ante Osasuna-.

El plan no varió. Desde los costados no paraban de llover centros buscando el buen detente vertical de Robbie Ure. En uno de ellos, hay un 'empujoncito' de Alhambra que perfectamente podría haber sido castigado con penalti. No lo consideró así el balear Bestard Servera, no había VAR y tampoco el Sevilla FC protestó en exceso, así que el juego continuó con más ocasiones claras del propio escocés -la cruzó en exceso- y de Alfon -estrelló dos disparos seguidos en la zaga local-.

Ficha técnica del Sp. Hortaleza - Sevilla de Copa

0- AD Sporting de Hortaleza: Pablo; Ruiz, Álvaro Fernández, Sadjo (Diego 67'), Álvaro Pérez (Mateos 71'); Alhambra, Pablo Altozano, Llave (Muguruza 71'), Isma; Cristian González (Fonsi 67') y Bosco (Nico 71').

3- Sevilla FC: Fran González; Carmona, Sangante (Cardoso 57'), Iker Muñoz, Julio Díaz; Nico Guillén (Guridi 57'), Kochorashvili (Manu Bueno 67'); Alfon, Peque (Ibra Sow 80'), Rubén Vargas (Manuel Ángel Castillo 67') y Robbie Ure.

Árbitro: Luis Bestard Servera (Comité Balear). Amonestó a los locales Isma, Sadji y Bosco, así como al visitante Nico Guillén.

Goles: 0-1 (24') Robbie Ure; 0-2 (40') Peque; 0-3 (56') Rubén Vargas.

Incidencias: partido correspondiente a la Primera Ronda de la Copa del Rey disputado en el Estadio Municipal El Val, de Alcalá de Henares (Madrid), ante 8.000 espectadores. Lleno absoluto. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).