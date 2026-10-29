Frutero por la mañana, de noche se enfrenta al Sevilla en la Copa del Rey: "Ojalá jugase Fofana... o no, ¡mejor que no!"

Álex Muñoz, mediapunta del AD Sporting de Hortaleza, ejemplifica el forzoso pluriempleo de los futbolistas de este modesto club de la sexta categoría del fútbol español y la ilusión con la que se vive en tierras madrileñas esta eliminatoria contra un rival que tiene cinco títulos coperos en sus vitrinas

Para entender lo que significa para el modesto AD Sporting de Hortaleza el encuentro de este jueves contra el Sevilla FC en la Primera Ronda de la Copa del Rey sólo hay que mencionar el ejemplo de uno de los futbolistas del club madrileño, Álex Mateos, que antes de vestirse de corto para disputar este histórico encuentro en el Estadio Municipal El Val de la vecina localidad de Alcalá de Heneres deberá cerrar la frutería en la que trabaja y que es su verdadero sustento diario. El fútbol es una pasión gigantesca, pero las circunstancias lo mantienen en un forzoso segundo plano; para este pluriempleado y para todos sus compañeros en este ilusionado equipo amateur.

"Sí, sí, tengo otros trabajos. Yo soy frutero por las mañanas en una frutería de Coslada y luego, entreno a los pequeños aquí en el club. Al final, el fútbol no nos va a dar de comer y hay que trabajar, hay que compaginar las dos cosas", ha explicado Álex Mateos ante las cámaras de DAZN, que además de frutero y futbolista del primer equipo, dirige al Infantil A del Sporting de Hortaleza.

Álex Muñoz sueña con un duelo contra Youssouf Fofana: "¡Ha jugado un Mundial con Francia!"

"Sí, el entrenador se porta muy bien con todos nosotros, muy bien. ¿Si voy a jugar contra el Sevilla FC? Bueno, eso no lo sé. Al final, yo me pongo en su posición, porque también soy entrenador y sé que es un marrón elegir. Vamos a ir todos convocados y sólo pueden jugar 16 -los 11 titulares más los cinco cambios-. Pero espero jugar, claro que espero jugar", ha manifestado con tanta ilusión como empatía con el míster.

"Yo juego de mediapunta, así que me las veré con el mediocentro defensivo suyo, que creo que es Fofana. Ojalá que juegue... pero ojalá que no", ha expresado entre risas el joven Álex Mateos, quien todavía no había pensado a qué jugador del Sevilla FC le va a pedir su camiseta cuando el árbitro pite el final de este encuentro tan especial: "A ver, no hemos hablado nada, así que será allí con el primero que veas y el primero que nos la dé. Da igual la camiseta, la verdad, cualquiera nos hará ilusión".

El Sevilla FC, rival en el partido más importante de la historia del Sporting de Hortaleza

Para el Sporting de Hortaleza es el encuentro más importante de su historia. Se enfrenta al Sevilla FC, siete veces campeón de la UEFA Europa League que actualmente marcha como sexto clasificado en LaLiga EA Sports y que ostenta un grueso palmarés en la Copa del Rey: finalista en nueve ocasiones y campeón en cinco de ellas, aunque de la última ya han pasado 16 años (2010). En cambio, el club madrileño juega en la sexta categoría del fútbol español y no ocupa plazas destacadas: a día de hoy es duodécimo en el Grupo 1 de la Primera Autonómica Senior.

El Sevilla FC debuta esta noche en la presente edición de la Copa del Rey pero, aunque sea la Primera Ronda, el AD Sporting de Hortaleza ha tenido que recorrer un camino muy largo para poder llegar a este partido: empezó en el mes de enero, eliminando en la Copa de Aficionados de la RFFM al Robledo C.F. (2-0). Luego superó seis eliminatorias más: contra el Unión Aravaca (0-3), la Escuela Municipal de Fútbol de Aluche (3-2), la Escuela de Fútbol Rivas Vaciamadrid (0-3), el Fuenlabrada Atlantis (2-1) y el Atlético Valdeiglesias en la final de ese torneo (1-3); y también frente el Atlético Unión Güímar canario, ya en la previa (1-0 y 3-3).