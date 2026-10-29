El homenaje del Sevilla a las víctimas del accidente de trenes en Urda en su partido de Copa del Rey contra el Sporting de Hortaleza

La expedición nervionense ha viajado en avión hasta Madrid en la mañana de este mismo jueves, sólo unas horas antes de jugar ante el Sporting de Hortaleza en el Municipal El Val de Alcalá de Henares

El Sevilla FC ha elegido el avión como método de transporte para viajar hasta Madrid, donde ha aterrizado al filo del mediodía de este jueves de máximo luto en toda España por el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en Urda (Toledo) y en el que ya han perdido la vida al menos 69 personas, a falta de localizar aún a varios desaparecidos entre los escombros y con numeros heridos hospitalizados.

El conjunto nervionense debe afrontar la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que le enfrentará a partido único con el modesto AD Sporting de Hortaleza madrileño, en un compromiso que se disputará en la vecina localidad de Alcalá de Henares -buscando un mayor aforo- y en el que estará muy presente una máxima solidaridad tanto con las víctimas como con sus familias.

El Sevilla FC jugará en Copa del Rey "en memoria de las víctimas"

Así lo ha demostrado una publicación que el propio Sevilla FC ha difundido a través de sus diferentes perfiles en redes sociales. En ella que se puede ver un montaje fotográfico con la habitual camiseta de visitante (de color rojo, cuello negro y detalles en blanco) como panel en el que se puede leer "En memoria de las víctimas del accidente de Urda" junto a un crespón negro en señal de luto, los escudos de ambos equipos y la hora del encuentro (21:00 h).

Asimismo, los futbolistas dirigidos por Luis García Plaza saltarán al terreno de juego del Estadio Muncipal El Val luciendo brazaletes negros, en un gesto añadido que se sumará al respetuoso minuto de silencio que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto en todos los encuentros correspondientes a esta Primera Ronda de la Copa del Rey, evento que debía vivirse como una semana festiva en localidades para nada acostumbradas al fútbol de primer nivel y que, irremediablemente, se ha visto empañada por la tristeza que invade a todo el país por la tragedia vivida en la mañana del miércoles en las vías de tren de la provincia toledana.

Cabe recordar que el Sevilla FC ya arrancó su último entrenamiento previo al duelo copero con el Sporting de Hortaleza guardando un minuto de silencio en el que, además de futbolistas y miembros del cuerpo técnico, participó el presidente José María del Nido Carrasco. Asimismo, Luis García Plaza anunció la cancelación de la rueda de prensa convocada por respeto a las víctimas del fatal siniestro en la línea que cubre la conexión entre Atocha (Madrid) y Santa Justa (Sevilla).

El Sevilla encadena 22 partidos de Copa del Rey lejos del Sánchez-Pizjuán

La expedición sevillista -con 24 convocados- ha partido desde el hispalense aeropuerto de San Pablo a las 11:00 de este mismo jueves y ha aterrizado en la capital de España después de unos 45 minutos de vuelo, para dirigirse al hotel de concentración hasta el desplazamiento a Alcalá de Henares en las horas previas al encuentro de debut en la Copa del Rey 2026/2027.

Como ha destacado el propio club, este encuentro será el número 22 de manera consecutiva que el Sevilla FC disputará como visitante en la Copa del Rey. El último encuentro de la 'Competición del K.O.' que se celebró en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue la ida de las semifinales de la edición 2020/2021, frente al FC Barcelona, un 3 de marzo de ese mismo 2021. Y luego se queja Ángel Torres.