Posibles alineaciones, horario, canal y dónde ver en TV y online el Hortaleza - Sevilla de la Copa del Rey

Ocasión para que la segunda unidad nervionense y los que salen de lesión demuestren a Luis García Plaza que pueden entrar en cualquier momento en la rotación liguera, así como de la cantera para reivindicarse y ofrecer soluciones cuando el calendario se cobre alguna víctima entre los mayores

El Sporting de Hortaleza afrontará este jueves el encuentro más importante e ilusionante de su historia midiéndose en la Copa del Rey con el Sevilla FC, uno de los clubes mejor situados en el palmarés del torneo, al haber disputado en su historia hasta nueve finales, la última en 2018, y haberlo ganado en cinco ocasiones, el mas reciente en 2010. La movilización de su afición, con hasta 1.500 nervionenses posiblemente en las gradas, compensará lo enrarecido posiblemente del ambiente, tanto por una inesperada declaración de Alto Riesgo como por el trágico accidente ferroviario de la víspera en Toledo, que propició el aplazamiento de toda la jornada del miércoles, pero no la de este jueves.

El posible once madrileño

Al haber tantas categorías de por medio es mucho más complicado especular con el once que alineará Jorge Mendoza este jueves, cuando perderán el factor campo (de césped artificial y estrecho, sin posibilidad de aumentar su capacidad con gradas supletorias), pasando a jugar en uno de los más anchos, si no el que más, de España. La cita será un premio para el duodécimo clasificado del Grupo 1 de la Primera Autonómica de Madrid, por lo que es de esperar que actúen los más habituales durante el curso, sin lesiones de última hora ni sanciones.

El posible once nervionense

Sin los lesionados Marcao Teixeira y Miguel Sierra, más los descansos otorgados a Kike Salas, Lucien Agoumé y Lucas Stassin, será el turno de la segunda unidad, con Fran González a la cabeza, mientras que en defensa tendrán minutos de inicio José Ángel Carmona, Arouna Sangante, Julio Díaz y Fábio Cardoso o Iker Muñoz, pues Luis García Plaza tendrá que calcular bien los chavales del filial que alinea para no pasarse de cuatro a la vez ni arriesgarse a una alineación indebida.

Por delante, Manu Bueno y Nico Guillén, aunque la cita podría servir para el rodaje de Jon Guridi y Giorgi Kochorashvili tras sus lesiones. Como le ocurre a Rubén Vargas o Alfon González en las bandas, igual que ocurre con 'Peque' Fernández en la antesala de una punta de lanza donde podría arrancar Ibra Sow para que exprimir en exceso ni a Isaac Romero ni a Robbie Ure pensando en la visita liguera a Getafe. Se desplaza igualmente el canterano Manuel Ángel Castillo por si hiciera falta refresco por fuera.

Ficha técnica del Hortaleza - Sevilla de la Copa del Rey

Sporting de Hortaleza: Gonzalo López; Álvaro Pérez, Altozano, Rojas, Corral; Bayarri, Llavero, Muguruza, Isma; Ayman o Fati y Alhambra

Sevilla FC: Fran González; Carmona, Sangante, Iker Muñoz o Fábio Cardoso, Julio Díaz; Manu Bueno, Nico Guillén; Alfon, Peque o Guridi, Vargas; e Ibra Sow o Robbie Ure.

Árbitro: Bestand Servera (balear). No hay VAR todavía en esta ronda.

Estadio: Municipal El Val de Alcalá de Henares.

Hortaleza - Sevilla: fecha y hora del partido de Copa

El choque correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey se disputará en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares a partir de las 21:00 horas de este jueves 29 de octubre de 2026, cuando en tierras madrileñas se esperan cielos parcialmente nubosos, casi sin probabilidad de lluvia (1%-2%) y una noche fresca, con temperaturas que marcarán los 15º al comienzo y los 13º a la previsible finalización. Habrá vientos leves del NNO de unos 3 km/h.

Hortaleza - Sevilla: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre azulinos y blanquirrojos será retransmitido en directo por Movistar Plus LaLiga, que puede sintonizarse tanto en la plataforma de telefónica (dial 54) como en Orange TV (dial 110), así como en LaLiga TV Bar.

Hortaleza - Sevilla: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre madrileños y nervionenses. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Municipal El Val, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, así como las notas visitantes y las reacciones de los protagonistas.