La doble ventaja añadida para el debut copero: césped natural y estadio más grande de España

El Sporting de Hortaleza no recibirá a los de Luis García Plaza en su polideportivo del barrio capitalino, sino en el Municipal El Val de Alcalá de Henares, con capacidad para unos 8.000 espectadores, lo que le asegura una taquilla mucho mejor, pero también ciertos perjuicios

No habría podido, ya que la RFEF es muy estricta con las instalaciones, pero el Atlético Unión Güímar anunció que, de haber pasado finalmente la polémica eliminatoria previa, habría apurado sus opciones de recibir al Sevilla FC en Tasagaya, un recinto de apenas 1.500 espectadores y césped artificial, tanto para premiar al pueblo tinerfeño como para, seguramente, cruzar los dedos con más argumentos para una hipotética sorpresa. No le ha imitado el ganador de esa ronda, el Sporting de Hortaleza, que hará primar la posibilidad de una mayor taquilla pese a asumir ciertos sacrificios.

Así las cosas, a falta de una confirmación oficial en sus perfiles oficiales, el club madrileño ha informado ya al Sevilla FC que el partido, fijado a las 21:00 horas del próximo jueves 29 de octubre, no se disputará en su polideportivo del populoso barrio capitalino, sino en el cercano Municipal El Val de Alcalá de Henares, sede habitual de la RSD Alcalá, con 8.000 asientos y ya preparado para albergar encuentros de elite (en aspectos como la iluminación, la sala de prensa o la zona para el control antidoping), con lo que se logra también el ahorro por la inversión que necesitaría su feudo, también por el tema de las posibles gradas supletorias.

El feudo alcalareño, el más largo y ancho del país

La doble ventaja a priori para los pupilos de Luis García Plaza por jugar en El Val reside tanto en la superficie, de césped natural y no sintético como el del Polideportivo de Hortaleza de la calle de Monóvar, como en la curiosidad de sus dimensiones. Y es que el recinto alcalareño presume de ser el más grande de España, con sus 108 metros de largo por 70 de ancho. Como el Martínez Valero de Elche, el municipal complutense se sale de la media de 105 metros de portería a portería, mientras que el Ciudad de Valencia del Levante UD y el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife se quedan en 107 de longitud.

En cuanto a su anchura, existe uno todavía mayor, el Helmántico de Salamanca, que alcanza los 72 metros, aunque se queda en 105 en el otro sentido y, según otras estimaciones oficiales, se habría reducido recientemente para que su actual morador, el Salamanca CF UDS, tenga más facilidades en Segunda RFEF. El campo ilicitano calca los 108x70 alcalareños. Sin duda, una extensión que vendrá mejor a un club profesional como el Sevilla FC, acostumbrado a esfuerzos físicos superiores en la Primera división del fútbol español.