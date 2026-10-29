El debutante Fran González, con portería a cero, no pone límites en la Copa del Rey para el Sevilla: "Estamos todos ilusionados"

El portero sevillista ha conseguido debutar con el conjunto hispalense en esta primera ronda de la Copa del Rey celebrada en Madrid, logrando una portería a cero y unas buenas sensaciones para confirmar que la alternativa sevillista está bien cubierta

La primera ronda para el equipo de García Plaza no ha deparado sorpresas. El Sevilla FC ha vencido por tres goles a cero al Sporting de Hortaleza y ha conseguido el billete para la próxima estación de la competición del K. O. Muchas son las historias bonitas que suele deparar este torneo; la primera la ha protagonizado el Espanyol. Sin embargo, en Nervión no han querido dar lugar a la sorpresa. Robbie Ure abrió la lata de cabeza y, posteriormente, Peque dejó encarrilado el encuentro en la primera parte desde el punto de penalti. Rubén Vargas, finalmente, puso el punto final al partido en Alcalá de Henares.

Tras el partido, uno de sus protagonistas compareció ante los medios oficiales del Sevilla FC. Fran González ya ha debutado oficialmente con el primer equipo sevillista, después de disputar sus primeros minutos en el Trofeo Antonio Puerta. Con la portería a cero y pocas ocasiones para los madrileños, la zaga ha demostrado de nuevo que la unidad B también es capaz de ofrecer el buen rendimiento que Luis García Plaza espera de ella. En sus palabras, el guardameta ha mostrado la ilusión que le hace lucir esta camiseta y, sobre todo, el hambre que mantiene pese a su papel más secundario.

De la ilusión por el debut hasta soñar por la Copa

El sevillismo sabía que esta era la oportunidad para que el guardameta disputase sus primeros minutos oficiales con el club hispalense. El portero, que rechazó a Mourinho para venir al club de Nervión, es consciente de que tiene que aprovechar cada oportunidad de oro. En este caso, ha querido mostrar su satisfacción por el encuentro. "Es un partido especial. Como bien has dicho, es el debut y hemos visto que la Copa mola. Estamos todos ilusionados con la Copa y, tanto la afición como nosotros, vamos a intentar llegar lo más lejos posible", declaró.

Uno de los riesgos habituales en esta clase de encuentros es que, si cometes el más mínimo error, puedes pagarlo muy caro. El Espanyol ya ha probado ese primer sabor frente al Sestao River y el equipo hispalense no ha querido ser el artífice de la fiesta en Alcalá de Henares. "Teníamos claro que no podíamos darle ninguna oportunidad para que se engancharan en el partido, que se vinieran arriba y que su ilusión por jugar contra nosotros nos pasara factura".

Ahora queda que el Sevilla siga sumando en la competición liguera, donde, por ahora, no puede decir que haya tenido un mal comienzo. El equipo de Bordalás será el próximo rival, después de vivir un pequeño susto en Lebrija que supo solventar con una remontada encarrilada en la primera parte. Un ingrediente que puede servir para medir la situación de un equipo madrileño que, hasta la victoria de este jueves, no atravesaba una buena racha. "Al final, el equipo quiere estar donde estamos, queremos seguir peleando por estar ahí y estamos convencidos de que vamos a ir a Getafe a por nuestros puntos".