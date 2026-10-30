La sorpresa con Manu Bueno esconde un posible cambio de rol en la plantilla del Sevilla por decisión de García Plaza

Luis García Plaza dejó en el banco al jerezano en la Copa cuando se esperaba su titularidad, lo que, a tenor de sus últimas aportaciones, podría conllevar una oportunidad para el canterano el próximo domingo

Manu Bueno, durante el partido de ayer, en el que fue suplente.IMAGO

En el contexto actual del canterano, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey sorprendió la ausencia en el once de Manu Bueno, tanto en cuanto se esperaba que, dentro de las rotaciones, le otorgara la titularidad al jerezano para que pudiera seguir mostrándose desde el inicio.

Luis García Plaza apostó por un centro del campo conformado con Nico Guillén y Kochorashvili por detrás de Peque, que ejerció de mediapunta, y Manu Bueno no entró en el terreno de juego hasta el minuto 67' en lugar del georgiano, dejando de nuevo buenas sensaciones.

Segunda lectura a la suplencia de Manu Bueno

Una suplencia que no encaja demasiado en el creciente protagonismo en las últimas semanas del centrocampista firmado en Nervión y los halagos de García Plaza, al menos que esconda una segunda lectura referente a un cambio de planes en el estatus del futbolista.

De esta forma, el protagonismo de Manu Bueno ante Real Madrid, con un gol y dos disparos peligrosos, y su aportación en la circulación contra Osasuna podrían propiciar que haya subido un escalón en las preferencias del entrenador capitalino y que baraje la opción de brindarle la titularidad contra el Getafe este domingo a las 14:00 horas en el caso de que apueste por volver a los tres medios y un solo delantero.

Esta posibilidad explicaría con argumentos que no premiara a Bueno con la titularidad ante el Sporting Hortaleza, lo que reforzó el míster en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Aquí no hay nadie titular. Si hay algo por lo que destaca este Sevilla es porque es un grupo unido. Lo que tienen que hacer es estar preparados".

La posibilidad de que sea titular ante el Getafe

No sería descartable que compusiera una medular con los intocables Agoumé y Fofana, reservados ayer, y completada por Manu Bueno, sin duda en su mejor momento en el primer equipo por su contribución en las dos últimas jornadas.

Lo cierto es que, como demostró en la Copa, Luis García Plaza cuenta en mayor o menor medida con todos los futbolistas disponibles, hasta el punto de que ayer se estrenaron dos futbolistas más que aún no habían tenido minutos.

Solo queda Marcao por estrenarse esta temporada

Así, Fran González ocupó la portería por primera vez y Fábio Cardoso, descarte estival y que debería salir en enero, pisó el césped en la segunda, por lo que ya solo queda un miembro del primer plantel sin debutar este curso, Marcao.

El brasileño tuvo minutos en el Trofeo Antonio Puerta contra el Aston Villa y por enésima ocasión se lesionó, por lo que, a día de hoy, no se encuentra disponible y se queda solo como el único sin jugar. Es más, Iker Muñoz, debutante ayer, ya suma más presencia que el brasileño.