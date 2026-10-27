El Sevilla cambia de planes con Manu Bueno con una posibilidad abierta que no se contemplaba hasta ahora

Su aportación contra Real Madrid y Osasuna y el respaldo interno y público de García Plaza alteran la hoja de ruta del club de cara a enero y no descartan un escenario que antes no se barajaba de cara al fin de su contrato

La situación de Manu Bueno ha experimentado un cambio considerable en los últimos días con una serie de acontecimientos que refuerzan un viraje del club en su hoja de ruta que quizás solo era valorado en cierto modo por Luis García Plaza, que, como ha informado ESTADIO Deportivo en otras ocasiones, siempre ha apoyado su continuidad pese a su falta de protagonismo.

Así, en pretemporada se le comunicó que seguía después de que el madrileño le rescatara del ostracismo cuando se sentó en el banquillo antes de que cayera lesionado, y el último día de mercado vivió una montaña rusa por las diferentes comunicaciones del club. Primero le dijo que llegaría otro centrocampista, luego que no, por lo que no saldría, para finalmente, sin margen de reacción, lograr la cesión de Fofana.

Esta llegada de última hora dejaba al jerezano en una situación muy complicada para acceder a un puesto, lo que se reflejó en que, tras disfrutar de minutos con el Espanyol, permaneció cuatro encuentros en el banco hasta que las bajas en a medular propiciaron que García Plaza lo rescatara en la segunda mitad contra el Real Madrid. Y ahí se produjo el punto de inflexión.

Punto de inflexión contra el Real Madrid y halagos de García Plaza

Manu Bueno firmó buenos minutos en el Santiago Bernabéu con dos disparos a portería y el tanto que metió en el choque a los nervionenses, lo que se tradujo en reveladoras palabras de halago por parte del entrenador antes de recibir a Osasuna.

“Las plantillas están para cuando tienes bajas. Manu Bueno de lo poco que ha jugado ha sido de lo mejor del equipo, porque dio el pase que provocó el penalti a Ure contra el Rayo contra el Real Madrid estuvo a punto de marcar dos tantos. Se está ganando a base de trabajo disputarle el puesto a cualquiera. Su aportación ha sido decisiva", indicó el míster, que no dejó su apoyo al jerezano en declaraciones vacías, pues ya con Guridi y Kochorashvili disponibles, Bueno fue el futbolista elegido para reforzar la medular, entrando en el 71' por Isaac Romero.

Más minutos contra Osasuna y puerta cerrada en enero

Y el jerezano volvió a responder con acciones de méritos en fase ofensiva, clarividencia en la conducción y mucho trabajo defensivo, lo que dibuja un nuevo panorama a medio plazo con el futbolista, que termina contrato el 30 de junio.

En este sentido, antes de su protagonismo en los últimos partidos, tanto el club como el propio futbolista barajaban la posibilidad de una posible salida en enero, pero, a día de hoy, dicha puerta está cerrada por el deseo de García Plaza de mantenerlo en la plantilla como recurso importante, y, como mínimo, continuará hasta final de curso salvo giro mayúsculo.

La renovación ya no es imposible: "Ahí está en el club y mis agentes para hablar"

Además, a estas alturas, ni siquiera se descarta plenamente una vía completamente impensable hace poco, sentarse para tratar su renovación, lo que, no obstante, no se encuentra sobre la mesa en este momento. La realidad es que todavía no ha habido contactos y que enero podría negociar libremente con cualquier club, pero ahora mismo no se trata de un escenario imposible.

El propio futbolista lo dejó en el aire anoche tras la victoria contra Osasuna: "Ésta es mi casa; llevo aquí toda la vida y estoy muy contento por seguir peleando. ¿La renovación? Ahí están el club y mis agentes para hablar. Veremos qué pasa en el futuro".