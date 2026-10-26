Sevilla 2-0 Osasuna: Se levanta en el reencuentro con Nervión 37 días después

Un tanto de Isaac Romero cuando más dominaban los navarros y una contra finiquitada por Félix Correia, tras un palo de Juan Iglesias y un paradón de Aitor Fernández a Kike Salas, devuelven a los blanquirrojos a la senda del triunfo; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

No le había ido bien al Sevilla FC en las tres últimas jornadas, con derrotas frente a dos transatlánticos como FC Barcelona y Real Madrid, amén de un empate sobre la bocina del Levante UD en un duelo aparentemente encarrilado en el alargue, pero el regreso a Nervión más de un mes después (37 días, con un larguísimo parón internacional de por medio) brindó el reencuentro blanquirrojo con el triunfo. Y eso que enfrente estaba un CA Osasuna que no se le daba especialmente bien el último lustro, como tampoco su 'nuevo' técnico, pero Isaac Romero, cuando más dominaban los foráneos, y Félix Correia, en una contra, finiquitaron un 2-0 que no llegó antes por el palo y por Aitor Fernández.

El comienzo tuvo color rojillo, hasta el punto de que, con Moi Gómez como director de orquesta, los de Jagoba Arrasate se hacían fuertes en campo ajeno y merodeaban la portería de Odysseas Vlachodimos. Un par de escaramuzas de Ante Budimir y, sobre todo, un cabezazo fuera de un incomprensiblemente solo Enzo Boyomo justificaron estas sensaciones. Y, pese a todo, tuvo una muy clara Félix Correia en el segundo palo, pegándole fatal el luso. Los de Luis García Plaza ajustaron su presión y obtuvieron réditos en el ecuador de esta fase: lo intentó desde lejos Kike Salas, pero el que sorprendía a Aitor Fernández era Isaac Romero de exterior, tras dejada con clase de Youssouf Fofana.

Un tanto que cambiaba la dinámica, no sólo por su influencia anímica en ambos contendientes, sino también por una cuestión puramente táctica. La confianza, claro está, dio alas a los blanquirrojos, incisivos por medio de un Chidera Ejuke que ganó ya casi siempre a Abel Bretones. Dos centros peligrosos desde la línea de fondo del nigeriano y un derechazo cruzado desviado por el meta visitante propiciaron que la recta final de este periodo se acercase mucho más a las expectativas generadas por un once netamente ofensivo del míster madrileño, satisfecho seguramente del despertar a tiempo de sus pupilos.

Ya en la reanudación, el mismo guion e idénticos protagonistas, con Chidera Ejuke estrellando enseguida en el cuerpo de un defensor su intento a bocajarro. Poco a poco, eso sí, fue ganando metros el CA Osasuna, cruzándose oportunamente Gabriel Suazo para impedir que Lucas Torró embocase sin dejar caer un servicio desde la izquierda de Jonathan Dubasin. A renglón seguido, protesta general en el Ramón Sánchez-Pizjuán al perdonar Ortiz Arias la segunda amarilla a Alejandro Catena, que dejó los tacos a un Isaac Romero que, paradójicamente, se llevó una tarjeta por no retirarse del terreno de juego.

Metió profundidad y pólvora el preparador vizcaíno para hacer bueno el 73% de posesión del primer cuarto de hora del nuevo periodo, relevando su homólogo madrileño su punta de lanza para dar descanso al recién retornado Lucas Stassin. Y, nada más salir, corrió bien una contra Robbie Ure, interceptado a la postre por Valentin Rosier. A balón parado recuperaba opciones el Sevilla FC, que generó incertidumbre con un libre directo de Youssouf Fofana y, sobre todo, con un córner que Juan Iglesias estrellaría en el palo. En esa acción, se protestaron unas posibles manos dentro del área de Enzo Boyomo, pero el colegiado consideró que el balón venía rebotado de su propio cuerpo.

Se olía ya el segundo, evitando Aitor Fernández con un auténtico paradón que el testarazo a quemarropa de Kike Salas tras el córner botado por Rubén Vargas diera carpetazo al partido. Lo hizo en el 82 Félix Correia, tras una gran contra conducida por Youssouf Fofana y aprovechando el desvío involuntario de Alejandro Catena. No hubo tiempo para mucho más, excepción hecha de un par de llegadas a la desesperada de los norteños por medio de Raúl García de Haro, especialmente cuando el accitano prolongó un servicio al primer palo para que Kike Barja errase estrepitosamente en el segundo.

Ficha técnica del Sevilla - Osasuna de LaLiga EA Sports

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Ejuke (Vargas 71'), Agoumé, Fofana, Félix Correia (Carmona 86'); Isaac Romero (Manu Bueno 71') y Stassin (Robbie Ure 63').

CA Osasuna: Aitor Fernández; Rosier (Arguibide 78'), Catena, Boyomo, Abel Bretones; Torró (Osambela 78'), Moncayola; Rubén García (Raúl Moro 63'), Moi Gómez (Kike Barja 78'), Dubasin (Raúl García de Haro 63'); y Budimir.

Árbitros: Ortiz Arias (madrileño), con el catalán Ávalos Barrera en el VAR. Amarillas a los locales Isaac Romero, así como a los visitantes Catena, Rosier.

Goles: 1-0 (24') Isaac Romero; 2-0 (82') Félix Correia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 10ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla ante 38.523 espectadores, con 16 aficionados rojillos en la zona visitante. Se guardó un minuto de silencio en memoria del ex alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, fallecido este lunes.