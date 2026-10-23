Una 'bestia negra' propia y de García Plaza para retomar la buena senda

Aunque el último precedente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aún con Matías Almeyda en el banquillo, resultó victorioso, ése fue el único enfrentamiento de los diez más recientes con triunfo nervionense; el míster blanquirrojo encadena cinco derrotas con los navarros y sólo venció una vez al de Berriatua

El Sevilla FC tratará de volver el lunes a la buena senda después de mes y medio sin saborear un triunfo. De esta forma, desde el 0-1 intersemanal en Riazor contra el RC Deportivo de La Coruña el pasado 16 de septiembre, los blanquirrojos han perdido ante FC Barcelona y Real Madrid, así como en el amistoso del XV Trofeo Antonio Puerta frente al Aston Villa, cediendo un empate sobre la bocina en el Ciudad de Valencia con el Levante UD. Ahora, llega al Ramón Sánchez-Pizjuán el CA Osasuna, que solamente ganó en siete de 57 visitas al feudo nervionense, si bien se le suele atragantar únicamente, igual que ocurre a Luis García Plaza con los rojillos y su 'nuevo' entrenador.

En el cómputo global, el Sevilla FC ha ganado 46 partidos, empatado 28 y perdido 35 en sus 109 duelos oficiales con los navarros, que sucumbieron en su comparecencia más reciente en 'La Bombonera' (1-0 el 8 de noviembre de 2025), aunque ése fue el único de los diez últimos cruces entre ambos que terminó del lado hispalense (con cinco derrotas y cuatro empates). Mirando exclusivamente las citas a orillas del Guadalquivir (o, al menos, con los de blanco y rojo ejerciendo de anfitriones), hubo dos igualadas y un traspié previos al citado triunfo con gol de penalti de Rubén Vargas, aún con Matías Almeyda en el banquillo. Antes, eso sí, diez victorias locales seguidas y trece sin perder.

A Luis no se le dan especialmente bien este rival y este compañero

El actual técnico del Sevilla FC se mide con dos de sus particulares 'bestias negras', pues encadena cinco derrotas ante el CA Osasuna (una con el Sevilla FC, dejándose remontar un 0-1 en la última jugada con gol de cabeza de Alejandro Catena; dos con el Deportivo Alavés; una con el RCD Mallorca; y otra con el Getafe CF). La última vez que les tumbó fue hace más de trece años, el 15 de septiembre de 2013, cuando los azulones se impusieron por 2-1. Sólo lo logró una vez más (con el Levante UD): 2V 4E 6D en 12 encuentros).

Tampoco mejoran sus guarismos contra Jagoba Arrasate, al que derrotó solamente en su última coincidencia (1-0 en Mendizorroza con los 'babazorros' en la 24/25), pero venía de tres K.O. seguidos con los albiazules (2) y los bermellones (1). Con los azulones, un empate y un traspié. Un buen aliciente para cambiar el signo tanto en sus compromisos contra el morador de El Sadar como ante el retornado a su banquillo míster de Berriatua.