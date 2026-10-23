El ex del Sevilla Alexis Sánchez es denigrado y en Chile anuncian su vuelta: "Futbolista vedette", le llamó el técnico del Montreal

El veterano delantero se quedó sin minutos en la final de la Copa de Canadá, pese a estar calentando desde la segunda parte hasta el final de la prórroga, y el CF Montreal perdió en los penaltis contra el Forge FC. En el banquillo saltaron chispas, pero el lío llegó cuando el técnico Philippe Eullaffroy salió a rueda de prensa

El legendario futbolista chileno Alexis Sánchez, a sus 37 años, puede relatar momentos mejores o peores en la exitosa carrera deportiva que le ha llevado a pasar por clubes de todo el mundo como el Cobreloa o el Colo-Colo, en Chile; River Plate, en Argentina; Udinese o Inter de Milán, en Italia; Arsenal y Manchester United, en Inglaterra; y Barcelona o Sevilla FC, en España; además de la selección de su país, con la que ha sido internacional en 168 ocasiones. Lo que no le había ocurrido nunca es ser ninguneado con términos tan despectivos como los utilizados por el entrenador del CF Montreal, Philippe Eullaffroy. No contento con mandarle calentar un largo rato para dejarle sin jugar en una final que se decidió en los penaltis, el francés le ha denominado "Futbolista vedette" y al veterano atacante le ha sentado fatal. La prensa de su país ya anuncia su posible regreso.

Alexis Sánchez se mosquea: sin minutos en la final de la Copa de Canadá tras estar casi una hora calentando

Después de negociar hasta última hora una renovación con el Sevilla FC para la que finalmente no hubo acuerdo, Alexis Sánchez firmó por el CF Montreal. Llegó con vitola de estrella y fue presentado en loor de multitudes, pero lo que ha ocurrido en la práctica dista mucho de lo que auguraba la teoría. Su entrenador le ha relegado a un papel secundario y lo sucedido en la madrugada de este viernes en la final de la Copa de Canadá ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia.

Con un título en juego, el de Tocopilla vio desde el banquillo los 120 minutos del partido con su posterior prórroga y la tanda de penaltis en la que su equipo fue derrotado por el Forge FC (1-1 y 3-5) sin que la experiencia del veterano 'Niño Maravilla' fuese tenida en cuenta por el técnico, a pesar de que éste le tuvo haciendo ejercicios de calentamiento durante 50 minutos. Para ser exactos, Eullaffroy quiso esperar al último minuto del tiempo extra para que Alexis entrase exclusivamente para patear en la tanda, pero al jugador se le quitaron las ganas y el árbitro acabó señalando el final antes de que se pudiese hacer el cambio. "No hay derecho", llegó a quejarse.

La rueda de prensa del técnico del CF Montreal, Philippe Eullaffroy, que ha indignado a Alexis Sánchez

El técnico tuvo que dar explicaciones en una rueda de prensa que complicó aún más la situación. "Si la cuestión es con respecto a Alexis, intenté ser creativo y ver cómo podía hacerlo entrar. No simplemente para hacerlo entrar, sino para que pudiera marcar la diferencia. Con 10 contra 11 -el colombiano Brayan Vera fue expulsado por doble amarilla- fue un poco más difícil", explicó antes de defenderse con argumentos que han sido interpretados como un desprecio y una falta de respeto al ex del Sevilla FC, uno de los jugadores franquicia del club norteamericano.

"No puedes desequilibrar completamente al equipo sólo para complacer a alguien o para decir 'Vamos a sacar al jugador vedette'. La otra posibilidad era colocar a Alexis por la izquierda, donde le habríamos pedido un esfuerzo importante en los retrocesos defensivos", espetó con cierto desdén. "Jugamos con el mejor once. Después hubo circunstancias del partido que no nos favorecieron. Quizás con él habríamos ganado. Nadie puede saberlo pero, si pongo a Alexis y después recibimos dos goles, nos habríamos quedado contentos porque lo hice jugar pero habríamos perdido antes de llegar a los penales", se justificó Eullaffroy.

"Pensé que lo mejor era mantener a Prince Owusu hasta el final porque aún tenía energía. No podemos cambiar todo sólo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad", espetó el técnico galo, quien para intentar zanjar este polémico tema por el que no paraban de preguntarle los periodistas, aseguró que en su relación con Alexis Sánchez no había nada fuera de lo normal: "No se ha roto nada. Al menos, no de mi lado. Creo que es un gran profesional". Sin embargo, según el diario La Tercera de Chile, al futbolista de 37 años le ha sentado muy mal todo este sainete y medita su marcha inmediata.

Las opciones para regresar a casa después de 20 años fuera: Universidad de Chile, Colo-Colo y Cobreloa abren los brazos

Tanto es así que ya habría transmitido a su entorno la firme intención de recurrir a la cláusula de salida prematura que contempla su contrato hasta junio de 2027 -prorrogable por un año más- y que puede ejecutar hasta el 31 de diciembre de 2026. Además de perder la final de la Copa canadiense sin jugar ni un segundo, en liga las cosas tampoco le van nada bien: a falta de cuatro jornadas para que concluya la MLS estadounidense, el CF Montreal marcha último en la clasificación de la Conferencia Este con sólo 25 puntos en 30 partidos disputados.

Tras acumular 678 minutos en sus 11 jornadas de MLS más otros 52' minutos repartidos entre los dos duelos de semifinales de la Canadian Championship (sin marcar ni asistir), se quedó por primera vez sin jugar en la gran final de anoche. Así, Alexis ha dejado claro que se encuentra muy bien físicamente y que ni siquiera se plantea la retirada. En este sentido, ha abierto la puerta a regresar a Chile "para enseñar a los más jóvenes" y la prensa de su país enumera como opciones para enero a Universidad de Chile, reconocido club de sus amores aunque nunca ha vestido su camiseta; Colo Colo, donde vivió una etapa brillante; y Cobreloa, el equipo con el que debutó en el fútbol profesional con sólo 16 años.