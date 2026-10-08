El Sevilla ficha al chileno Renato Morales, el 'protegido' de Alexis Sánchez: "Vamos a por mucho más"

El joven mediocentro, internacional sub 17 con la selección de Chile, ha firmado su contrato con el club nervionense y se incorpora a la cantera blanquirroja después de estar a prueba la temporada pasada

Su nombre es Renato Morales Pávez, es un centrocampista chileno que el pasado 3 de marzo alcanzó la mayoría de edad y que, después de pasar una temporada a prueba, este mismo jueves ha firmado su primer contrato con el Sevilla FC. Así, ha visto extendido su "sueño español" en un club en el que se ha sentido apadrinado por sus compatriotas Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, actual capitán del conjunto nervionense y de la selección de Chile. La contratación ha generado repercusión mediática en el país andino, donde es internacional en categoría sub 17, aunque de momento arrancará en el cuarto equipo Juvenil de la entidad nervionense.

El Sevilla FC incorpora al internacional sub 17 chileno Renato Morales

El futbolista minero de 18 años, procedente de la cantera de CD Cobresal, recaló el pasado verano en el Juvenil A y llegó a hacer una parte de la pretemporada de 2025 con el Sevilla C. No obstante, deberá tener paciencia en su ansiada escalada, pues en esta 2026/2027 la ha comenzado con ficha del Juvenil D. El joven futbolista afronta este retroceso como mero instrumento para coger impulso.

"Muy feliz de firmar en este gran club, el Sevilla FC. Muchas gracias a todos, en especial a mi familia y amigos, por apoyarme siempre. Este es solo el comienzo, vamos a por mucho más", ha manifestado Renato en un mensaje a través de su cuenta de Instagram, junto a fotografías posando con sus seres queridos en las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios después de firmar su contrato.

Así se presenta Renato Morales: un volante mixto que busca encarar y filtrar pases

"Entreno en la mañana, a las 09:00 h, así que llego a la ciudad deportiva a las 08:00 h, más o menos, para hacer un poco de activación y preventivo. Luego me entreno y después me devuelvo en metro hasta la casa para descansar", explica Renato Morales a TNT Sports de Chile sobre su día a día en Sevilla, donde complementa su trabajo poniéndose en manos del preparador físico Víctor Salas, exfutbolista del Sevilla FC y tío de Kike Salas.

"Me considero un jugador rápido, me gusta el uno contra uno, siento que tengo buen ida y vuelta de área a área y me gusta tirar pases al espacio. Busco mucho pase filtrado. Mi posición ideal es la de volante mixto", destacó el joven jugador chileno sobre unas características que quiere explotar en el Sevilla FC. A la entidad blanquirroja llegó reclutado a través del Programa de Alto Rendimiento y, después de un año a prueba, seguirá desarrollándose en el Juvenil D que dirige Rafa Ortega con el objetivo de ganar en competitividad y completar su formación.

El apoyo de Alexis Sánchez, su ídolo de la infancia, y la referencia de Gabriel Suazo

Al poco de llegar al club, lo primero que hizo fue posar junto a Alexis Sánchez, su ídolo junto a Charles Aránguiz. "No tuve la oportunidad de conocer a Suazo -estaba concentrado con la selección, pero Alexis me recibió súper bien y fue muy simpático. Yo lo fui a ver donde entrenaba el primer equipo y ahí él me recibió. Me dijo que para cualquier cosa que necesitara él iba a estar ahí al lado, así que fue todo muy bien", relataba Renato Morales a su llegada hace poco más de un año, el 3 de octubre de 2025. El veterano delantero acabó marchándose en junio, al Montreal de la MLS, pero su protegido seguirá peleando por su sueño.