El Sevilla y Alexis Sánchez finalizan su negociación: frenético estreno de José Ignacio Navarro

La temporada 2025/2026 concluyó oficialmente el pasado martes 30 de junio y este miércoles, día 1 de julio, ha iniciado la precampaña 2026/2027 con una batería de noticias en Nervión: el anuncio del cuarto fichaje más siete despedidas, casi todas ellas ya esperadas con la salvedad del chileno, para estrenar así el mercado estival de fichajes

La pretemporada 2026/2027 y el mercado estival de fichajes han arrancado oficialmente este miércoles 1 de julio, día que el Sevilla FC ha aprovechado para despedirse formalmente de siete de los ocho futbolistas que terminaron sus respectivos contratos el 30 de junio. No obstante, lo único novedoso en ese comunicado era la confirmación oficial de que han finalizado las negociaciones con Alexis Sánchez sin acuerdo para prorrogar su estancia y, a diferencia de lo ocurrido con Odysseas Vlachodimos, el veterano delantero chileno da por concluida su etapa como blanquirrojo.

Vlachodimos se queda pero Alexis Sánchez no sigue en el Sevilla

Al margen del anuncio con esta mera formalidad contractual confirmada el 30 de junio, ESTADIO Deportivo ha podido confirmar con fuentes de la negociación que las conversaciones se han dado por finalizadas y las partes se han despedido de manera cordial, dando por zanjado este asunto y sin posibilidad aparente de retomar las tratativas en lo que queda de verano.

Ambos valoran el esfuerzo del otro por intentar llegar a un entendimiento que no ha sido factible. Al menos por el momento, Brasil y Chile siguen siendo las opciones más probables para la siguiente aventura de Alexis Sánchez, que el próximo mes de diciembre cumplirá los 38 años y hace más de dos décadas que no juega en Suramérica.

Justo antes de lanzar ese comunicado con la despedida múltiple, el Sevilla FC había anunciado la continuidad del otro que terminaba su vinculación este pasado martes: el cedido Odysseas Vlachodimos, que se ha convertido en el cuarto fichaje del conjunto nervionense para la próxima campaña junto a los agentes libres Jon Guridi, Juan Iglesias y Arouna Sangante. El estreno oficial de José Ignacio Navarro en el cargo de director deportivo ha sido frenético.

El Sevilla se despide también de Gudelj, Nyland, Januzaj, Azpilicueta, Batista Mendy y Maupay

Al margen de la salida de Alexis, ya era del todo sabido que la dirección deportiva sevillista no estaba moviendo ficha alguna para quedarse con los igualmente prestados Batista Mendy y Neal Maupay, quienes vuelven al Trabzonspor y al Olympique de Marsella, respectivamente. Aunque con más dudas, también era cantado el adiós de Adnan Januzaj, confirmado por ESTADIO Deportivo el pasado 4 de junio; justo cuando se conocía que, en contra de lo esperado inicialmente, el Sevilla FC y Alexis Sánchez estaban viendo la manera de seguir ligados.

Aún más nítido estaba el panorama con César Azpilicueta, quien comunicó su retirada como futbolista profesional nada más concluir la 25/26; con Orjan Nyland, quien en su último día como sevillista se lució en el pase de Noruega a octavos del Mundial 2026; y también con Nemanja Gudelj. Si bien aguardó a ver qué ocurría con la oferta de Sergio Ramos para comprar el club -el camero contaba con el serbio-, también confirmó su adiós hace ya varias semanas, obteniendo el tratamiento especial que merece la persona encargada de portar el brazalete de capitán el pasado curso y el último superviviente de la UEFA Europa League de Colonia 2020.

"El hasta ahora capitán Nemanja Gudelj cierra una etapa de siete temporadas como blanquirrojo, en las que levantó dos UEFA Europa League y disputó 261 partidos oficiales. En el caso de Adnan Januzaj han sido cuatro ejercicios, con cesiones intercaladas al Istanbul Basaksehir y a la UD Las Palmas, en las que vistió la camiseta sevillista en 30 ocasiones", se lee en el comunicado del Sevilla FC.

"Por su parte, el guardameta Nyland se marcha tras tres temporadas y 66 encuentros. Tanto Azpilicueta (17 partidos), como Batista Mendy (28), Alexis Sánchez (30) y Neal Maupay (12) han pertenecido al club en la recién finalizada temporada 202572026", explica el Sevilla FC, para destacar "su profesionalidad y compromiso", así como para "desearles a todos ellos la mejor de las suertes en sus nuevos retos profesionales".