El adiós confirmado de Januzaj y la esperanza del Sevilla con Alexis Sánchez

El belga acaba contrato hoy, 30 de junio, y no seguirá en Nervión después de haber jugado solo 30 partidos en cuatro temporadas. Con el chileno aún no se descarta llegar a un acuerdo para su renovación, como ha podido conocer ESTADIO Deportivo

Este martes 30 de junio finaliza formalmente el ejercicio 25/26, lo que supone el adiós de varios jugadores en el Sevilla FC. De ellos, ya se despidió con una emotiva carta Orjan Nyland, concentrado con Noruega en el Mundial, mientras que en el caso del capitán Nemanja Gudelj se le tiene preparado un acto a la altura de sus logros en Nervión, como el quinto extranjero con más partidos en la historia del club y con sus dos Europa League sobre la mesa. Junto a ellos, también se confirmó la retirada de César Azpilicueta, al tiempo que los cedidos Neal Mapupay y Batista Mendy también mostraron su agradecimiento por el trato recibido durante sus breves periplos como sevillistas.

No ha hecho lo mismo, en cambio, Odysseas Vlachodimos, que como adelantó ESTADIO Deportivo este pasado lunes, está muy cerca de regresar de nuevo a préstamo tras apretar y poner todo de su parte para que el Newcastle se ve a abocado a ello. Pero a esa larga lista aún hay que sumarle dos futbolistas más con casos muy diferentes: Adnan Januzaj y Alexis Sánchez. Mientras en el caso del belga su marcha es también un hecho, aunque desde la entidad se está esperado al comienzo del mes de julio para hacerla oficial, con el chileno aún existe la esperanza de que que pueda ampliar su contrato, ese a que el mismo finaliza hoy mismo.

Januzaj, uno de los grandes lunares de Monchi

Después de cuatro temporadas vinculado al Sevilla FC, Januzaj hará las maletas como una de las incorporaciones fallidas de Monchi, que vio en el bruselense una oportunidad de mercado al aterrizar como agente libre (aunque con una suculenta prima de fichaje) después de su paso por la Real Sociedad. Desde el primer día, no obstante, se comprobó que el ex del Borussia Dortmund o el Manchester United no parecía mostrar la implicación necesaria para confirmar los buenos detalles apuntados en Donostia, mostrando incluso evidentes problemas de sobrepeso.

Dos cesiones infructuosas entre medias

Ya en su primer curso se marchó cedido en enero al Instanbul Basaksehir de Turquía, regresando en la 23/24 como un descarte al que no se le consiguió dar salida y apenas disputó un puñado de minutos en toda la temporada. Sí volvió a salir a préstamo hace dos veranos rumbo a la UD Las Palmas, donde comenzó ofreciendo interesantes destellos de su calidad (2 goles en 20 partidos). Pero su estrella no tardó en apagarse y tampoco ha vuelto a brillar esta última campaña, más allá de momentos fugaces a las órdenes de Matías Almeyda que hicieron que incluso se hablase de una posible renovación.

Los números de Januzaj y el gesto de rebajarse su elevadísimo salario

Sin embargo, desde el mes de marzo, tras salir desde el banquillo en El Gran Derbi ante el Real Betis, no ha vuelto a vestirse de corto. Luis García Plaza no le concedió ningún minuto en la recta final y Januzaj desfilará por la puerta de salida con un pobre bagaje de 30 partidos (12 de ellos esta última campaña), 815 minutos, dos goles (ambos en Copa del Rey) y una asistencia, con el atenuante también de sus recurrentes lesiones. Al menos, eso sí, tuvo el detalle de rebajarse su elevadísimo sueldo, propiciado al llegar a coste cero, para ayudar en las inscripciones de los nuevos fichajes hace ahora un año. Un gesto que le honra y que otros como Nianzou no aceptaron. El Anderlecht de su país, Grecia o el fútbol árabe se presentan como posibles destinos a sus 31 años.

Aún se espera una solución con Alexis Sánchez

Por su parte, en el cado de Alexis Sánchez, el director deportivo sevillista, José Ignacio Navarro, ya anunció durante su presentación que existe interés en seguir contando con sus servicios. "La intención es llegar a un acuerdo. Queremos darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos, y también lo que ellos entienden que Alexis debe recibir", sostuvo. Y en ello siguen ambas partes, pudiendo conocer ESTADIO Deportivo de fuentes cercanas que aún no está descarada su continuidad, pese a que en las negociaciones ha habido diferencias y también ha salido a la luz algún sondeo atractivo desde la MLS de Estados Unidos.

Además de asumir el rol secundario que le tiene reservado Luis García Plaza, que considera que su calidad puede ser un recurso muy válido en momentos puntuales, se ha apuntado que Alexis tendría que aceptar seguir cobrando una ficha que ronda los 500.000 euros anuales. Pero a ello se añade que ahora su sueldo pasaría a tributar en Hacienda del 24% al 47%, al ser residente fiscal tras llevar un año en España. Es decir, o el Sevilla FC le sube sus emolumentos o ganaría mucho menos. Y ahí puede estar la clave de la negociación, aunque en Nervión confían pese a todo en retenerlo.