Alexis Sánchez define su plan tras decir 'no' al Sevilla

Sin equipo tras no alcanzar un acuerdo económico con el club de Nervión, el veterano futbolista chileno se ha guardado un as en la manga mientras apura para seguir compitiendo al máximo nivel en Europa

Con la venta de Akor Adams al Venezia y el alivio que ha supuesto la marcha de Nianzou al Lille, son ya nueve los jugadores que han abandonado el Sevilla FC con respecto a la pasada campaña. También dijeron adiós Azpilicueta, que ha optado por colgar las botas; los cedidos Mendy y Maupay; y otros cuatro que acabaron contrato: Nyland, Januzaj, Gudelj y Alexis Sánchez. Aunque el caso del chileno ha sido especial, pues fue el único al se intentó retener sin éxito.

Lo que le ofrecía el Sevilla FC, a nivel deportivo y económico

El propio director deportivo nervionense, José Ignacio Navarro, admitió durante su presentación en el mes de junio que estaba intando convencer al ex del FC Barcelona, entre otros. "Estamos en conversaciones con su agente. La intención tanto de Alexis como de nosotros es llegar a un acuerdo. Queremos darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos, y también lo que ellos entienden que Alexis debe recibir. Estamos en esa fase de comunicación", señaló por entonces.

Pero el 30 de junio, tras no llegar a un entendimiento, se anunció su salida. Pese a que su temporada con la camiseta blanquirroja tampoco fue brillante (cuatro tantos y dos pases de gol en 30 encuentros), Luis García Plaza consideraba que su calidad podía ser un recurso válido en momentos puntuales. Sin embargo, el 'Niño Maravilla', más allá de tener que asumir ese rol secundario, no acabó aceptando la propuesta nervionense, que rondaba los 500.000 euros anuales.

Jugará en el Universidad de Chile si no encuentra otra oferta más atractiva

A sus 37 años, por tanto, Alexis Sánchez se encuentra sin equipo, pero ha definido un plan con un as bajo la manga. De momento, quiere apurar para seguir compitiendo en una de las principales cinco ligas de Europa. Pero si no encuentra una oferta que le satisfaga, volverá a su país después de 19 años (salió en 2007 del Colo-Colo rumbo al Udinese) para jugar en el Universidad de Chile, el equipo del que era hincha su padre.

"Solo depende de él, ya sabe que las puertas del club están abiertas y nosotros sabemos que en Chile solo vestirá nuestra camiseta. Han existido contacto con sus representantes", ha asegurado fuentes del 'Azul Azul' al diario El Mercurio. Además, se apunta que en el conjunto laico están dispuestos a realizar un gran esfuerzo, estimando que la contratación del ex internacional supondría un coste de unos 100.000 dólares mensuales.

Maneja otras propuestas exóticas con un plazo definido

Pero, por ahora, “no hay tanto apuro” para tomar una decisión definitiva. Así lo confirmaron desde el entorno del ex sevillista, que meses atrás ya fue relacionado con clubes de México o Argentina y ahora manejaría propuestas de la MLS de Estados Unidos, Arabia Saudí y Brasil. Desde este último país, de hecho, ya tocaron a su puerta en enero el Corinthians y especialmente el Internacional de Porto Alegre, pero entonces prefirió seguir en Nervión, siendo pieza importante al final en la consecución de la permanencia.

Su gol ante la Real Sociedad, su asistencia frente al Espanyol y el robo que dio origen al gol de Akor Adams en Villarreal hicieron que el Sevilla FC valorase su continuidad. Pero no se le encontró encaje a la operación dentro del limitado presupuesto nervionense. Ahora tiene poco más de tres semanas para definir su destino, pues el mercado de pases en Chile cierra el 15 de agosto. Si antes de esa fecha no ha encontrado otra aventura atractiva en Europa, cruzará el charco de regreso a casa.