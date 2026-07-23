Fichaje de renombre para el nuevo Sevilla: contrata al médico del Real Madrid

El club sevillista ha anunciado como nuevo director de los servicios médicos al experimentado Felipe Segura, que sustituye a Antonio Tramullas y llega a Nervión después de ostentar el mismo cargo en el Santiago Bernabéu de 2023 a 2026

La remodelación que experimentará el Sevilla este verano no solo afecta a la plantilla, sino también a otros departamentos de la entidad, trascendentes para el devenir del nuevo proyecto.

De ese modo, el club nervionense ha anunciado el cambio al frente de los servicios médicos con la designación de un nuevo encargado tras prescindir de los servicios de Antonio Tramullas, que tan solo ha estado siete meses en el cargo desde su nombramiento el pasado 29 de diciembre de 2025.

El Sevilla ha elegido como sustituto a Felipe Segura, que llega procedente del Real Madrid tras alcanzar un acuerdo con los blanquirrojos para ostentar el cargo de máximo responsable sanitario en Eduardo Dato.

"Felipe Segura Ortiz (Jaén, 1968) es el nuevo director de los Servicios Médicos del Sevilla FC. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Medicina de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Málaga, cuenta con más de tres décadas de experiencia en fútbol profesional, baloncesto de élite y medicina de emergencias. Viene de ser Jefe de los Servicios Médicos del Real Madrid, donde anteriormente, desde 2021, fue médico del primer equipo", señala el comunicado emitido por la institución del Ramón Sánchez-Pizjuán, que resalta las virtudes y la trayectoria del galeno.

"Experto en liderazgo sanitario, prevención y tratamiento de lesiones, así como en gestión de equipos multidisciplinares y optimización del rendimiento, comenzó su etapa vinculada a la medicina deportiva como médico responsable del Club Baloncesto Granada entre 2003 y 2012", apunta el Sevilla, que hace hincapié en la importancia de su rol en un club como el Real Madrid tras pasar por la Federación Española de Baloncesto y el Granada.

"Seguidamente, entre 2012 y 2016 pasa a formar parte del equipo médico de la Federación Española de Baloncesto y entre 2016 y 2021 se convierte en el responsable médico del primer equipo del Granada CF. Su etapa laboral más reciente la ha desarrollado en el Real Madrid, en una primera etapa como responsable médico de la primera plantilla entre 2021 y 2023, cuando es promocionado como director de los Servicios Médicos del club madridista hasta su salida al cierre de la pasada temporada.

Además, el club hispalense se acordó de su antecesor en el cargo a pesar de que su paso ha sido efímero. "El Sevilla FC quiere, asimismo, agradecer la labor de Antonio Tramullas, hasta la fecha responsable de los Servicios Médicos, su desempeño en esta etapa en el club, así como desearle la mejor de las suertes en el futuro", señala el Sevilla, cuya remodelación ha alcanzado también el área médica, determinante para el funcionamiento del proyecto con el sello de Luis García Plaza.