El Sevilla mantiene entre algodones a Lucas Stassin a sólo tres días de recibir a Osasuna

Si Kochorashvili e Isaac Romero pusieron de nuevo las buenas noticias en el entrenamiento del conjunto nervionense, el delantero belga sigue protagonizando la principal inquietud de Luis García Plaza en la preparación del choque liguero del lunes ante el conjunto navarro en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC ha completado en la mañana de este viernes su tercer entrenamiento de una semana que se está haciendo interminable por diversos motivos. Primero, porque arrancó con la resaca del escandaloso arbitraje del domingo en la visita liguera al Real Madrid de la jornada 9; segundo, porque el conjunto nervionense tendrá que esperar hasta el lunes para recibir al CA Osasuna, en el choque que cierra la jornada 10; y, como añadido, porque Luis García Plaza ha vuelto a ver cómo Lucas Stassin se cae del grupo de disponibles y volvía a elevar a cuatro las bajas por motivos físicos después de que Giorgi Kochorashvili recortase la lista de contratiempos con su presencia en la sesión del jueves después de ausentarse por lesión en el Santiago Bernabéu.

Lucas Stassin vuelve a ausentarse a tres días de recibir a Osasuna

Por segundo día consecutivo, Stassin ha protagonizado la mala noticia en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y tampoco ha podido ejercitarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. No sido ninguna sorpresa, pues ya estaban programadas por el club sus ausencias el jueves y el viernes para seguir un plan específico de gestión de cargas en pos de ponerse a punto después de la lesión miofascial en el aductor largo de la pierna derecha que sufrió el pasado 17 de septiembre en el choque en Riazor ante el RC Deportivo de La Coruña.

Tras ausentarse en el duelo frente al FC Barcelona del 19-S y caerse de la convocatoria de la selección sub 21 de Bélgica, el delantero cedido por el AS Saint-Etiénne aprovechó el parón de tres semanas en LaLiga EA Sports para trabajar en su recuperación, pero no logró cumplir su objetivo de estar disponible para el regreso de la competición. Se perdió la visita al Levante UD y reapareció en la convocatoria para medirse al Real Madrid. En el Bernabéu arrancó en el banquillo y saltó al terreno de juego para disputar la última media hora en sustitución de Robbie Ure -titularísimo en ausencia de Stassin-.

Vuelven Kochorashvili e Isaac Romero; siguen fuera Guridi, Marcao y Miguel Sierra

El técnico, Luis García Plaza, confía en poder contar con Stassin para recibir a Osasuna en el Sánchez-Pizjuán, algo que comprobará en las sesiones de trabajo programadas para el sábado y el domingo por la mañana. Asimismo, se da por hecho el regreso a una lista de Kochorashvili y, además, vuelve también Isaac Romero después de cumplir un partido de sanción por su surrealista expulsión en el Ciutat de València por hacer un gesto mandando callar a la afición granota cuando marcó un gol en el tiempo añadido.

Descartados ante el cuadro navarro siguen Jon Guridi, que lleva casi dos semanas parado por un problema en el aductor; Marcao Teixeira, quien cumple ya tres semanas desde la dolencia en el recto anterior que le obligó a pedir el cambio en el Trofeo Antonio Puerta; y Miguel Sierra, quien hace unos días fue operado de una luxación de hombro y no reaparecerá hasta inicios de 2027.