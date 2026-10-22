Stassin y Kochorashvili, la cal y la arena de la sesión del Sevilla con la mente puesta en Osasuna

El georgiano ya vuelve a la dinámica de trabajo de Luis García Plaza y se apunta al duelo frente a CA Osasuna; aunque el delantero belga ha supuesto la noticia en clave negativa de la sesión

Volver a la normalidad, que ya no es poco. El Sevilla FC sigue trabajando ya con la mente puesta en olvidar un fin de semana marcado, como debe ser, por la actuación arbitral en el Santiago Bernabéu. El favorecer al Real Madrid en las decisiones y el ver (o no ver, mejor dicho) estas mismas a través de la realización de la televisión. Hechos que llevaron a que una expedición sevillista, encabezada por el presidente José María del Nido Carrasco, acudiesen a Las Rozas para poder analizar con el CTA estas acciones y poder escuchar los audios. Unas explicaciones que, como declaró el club posteriormente, no sirvieron para mucho.

Durante estos días, el equipo ha estado sometido a una fuerte presión mediática en este sentido y más cuando se ve que los dos equipos de la ciudad de Sevilla salieron perjudicados de sus dos duelos en un mismo fin de semana. Sin embargo, aunque sirva de precedente, en el club ya hay intención de olvidar todo lo ocurrido y centrarse en el césped y en todo lo que viene, que no es poco. Este próximo lunes, el equipo sevillista se medirá a Osasuna, una oportunidad de oro para dar un golpe importante en la mesa.

Tras regresar el pasado miércoles al trabajo en una sesión celebrada a las 17:30, el equipo ya ha vuelto al horario matutino. En el mismo, se han visto novedades reseñables. Kochorashvili sí que ha estado presente con sus compañeros con total normalidad, por lo que previsiblemente no habrá problemas para que pueda estar en el Sánchez-Pizjuán este próximo lunes.

Stassin vuelve a ser noticia en el apartado negativo

Por otro lado, la noticia en el lado negativo ha estado en el delantero belga Stassin. El ariete sevillista no ha entrenado en el día de hoy por unas molestias, haciendo trabajo específico para poder tratarlas. Estas molestias no tienen que ver con la lesión de la que viene de recuperarse el delantero. Tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, se espera que pueda estar en futuras sesiones de esta semana, aunque habrá que ver la evolución del propio jugador.

En el resto de cuestiones, Jon Guridi ha realizado trabajo específico al margen del grupo y uno de los que sí sigue entrenando con normalidad es Iker Muñoz que, como ya dijo Luis García Plaza, tiene prioridad antes que Fabio Cardoso en la zaga. Los jugadores han estado muy cerca de los medios de comunicación, realizando rondos entre risas de los distintos componentes del primer plantel sevillista.

A partir de las 12:30, Gabriel Suazo atenderá a los medios, el primero de los representantes del club en hablar tras el viaje de la entidad para pedir explicaciones por las jugadas polémicas en el Bernabéu. Buen momento para medir la temperatura en la que se encuentra el vestuario del Sevilla FC con este tema y si, en este caso, quieren lanzar algún tipo de mensaje. Lo que sí está claro, por buena parte del sevillismo, es que el futuro está en la visita de los de Arrasate la próxima semana, y por ahí tienen que ir todas las miradas.