"Fueron años muy buenos tanto para el Sevilla como para mí. Yo lo recuerdo con mucho cariño"

Ahora que va a hacer historia con el debut de un equipo andorrano en casa en una fase Liga europea, Javi Díaz no olvida de donde vino y recuerda lo que le sirvió su paso por el Sevilla de Champions o cómo ha visto su decadencia

Tras dar una buena imagen en Suecia, pese a caer por 2-0 ante el Mjallby, el Inter Escaldes afronta el primer partido en casa de su historia en la Conference League ante el Universidad de Craiova rumano, un equipo que empató hace siete días con el Getafe y que ahora afronta su primera salida ante el equipo andorrano.

En él se estrenó el aljarafeño Javi Díaz como portero titular, un meta que sabe lo que es ganar la Europa League con el Sevilla y que ahora está viviendo este momento histórico desde otro lado, como principal protagonista. Será la primera vez que un equipo andorrano juegue en casa en la fase Liga -antes, fase de grupos- de una competición continental.

Un momento especial para cualquiera que sea partícipe en él, como el sevillano, quien pese a la distancia recuerda aquellos años que viajó con el Sevilla de Champions por media Europa, junto a los Koundé, Rakitic, Fernando, Bono y compañía.

"Yo lo recuerdo con mucho cariño. Fueron años muy buenos tanto para el Sevilla como para mí personalmente y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de ellos. Había muy buen grupo en el vestuario y conseguimos grandes logros, la Europa League (19-20), estar varios años seguidos en Champions y muy bien en LaLiga. Son cosas que son muy bonitas de vivir y, por suerte, las he podido vivir en Sevilla. Fueron años muy bonitos", recuerda el portero de Mairena del Ajarafe.

Javi Díaz no sólo recuerda lo vivido, que le está sirviendo ahora para contar con esa experiencia en un grupo donde todos se estrenan en competición europea, sino también los compañeros de los que pudo aprender cómo se compite a esas alturas. "Compartir no solo vestuario y el día a día con esta gente, sino también en el campo de fútbol, un partido de liga y cosas importantes con ellos es muy especial. Al final son grandes jugadores, son top y algunos han acabado en equipos muy buenos. La verdad que que fue muy especial jugar con ellos. Era un gusto y un honor poder estar a su lado", reconoce.

Aprendiendo al lado de Bono

"Se aprende mucho de todos los jugadores. En nuestra posición específica se aprende mucho más de los porteros, pero de todos los jugadores, con el bagaje que tenían todos ellos, se aprende mucho y te enseñan ciertas cosas que ellos ya han vivido y que a lo mejor a ti te queda por vivir. La verdad que todos me ayudaron muchísimo y guardo un gran recuerdo de todo ello", añade.

En este sentido, el exportero sevillista pudo disputar dos partidos de Liga, curiosamente ambos ante el Valencia, uno en el Sánchez-Pizjuán y otro en Mestalla, este último ante Bordalás, al que se volverá a encontrar dentro de unas semanas, ya que el Inter Escaldes tiene que visitar al Getafe en la Conference League.

Javi Díaz cree que el Sevilla ya tocó fondo

Fuera de esto, Javi Díaz no sólo tiene recuerdos del Sevilla, sino que, como aficionado, ha seguido el declive del equipo desde que él lo dejó en 2022. "La verdad es que es una pena ver esa situación a la que ha llegado. Sí que es verdad que no la he vivido desde dentro, pero con lo que sea, da un poco de lástima. Pero sé que el Sevilla sabe salir de estas situaciones y confío en que los compañeros, porque con algunos he compartido vestuario, podrán sacar al Sevilla de esta situación. Y que todo el sevillismo, que al fin y al cabo son los que nutren al Sevilla y los que dan lo mejor en el día a día allí, va a conseguir salir de esta situación que les ha tocado vivir. Seguro que volverán noches tan buenas como las que me tocaron a mí", sentencia.

De hecho, ya ve brotes verdes este año y considera que van a ser el punto de partida para un futuro mejor. "Es importante empezar bien la Liga y eso lo están consiguiendo. Espero que sigan como están haciéndolo, que lo están haciendo bien, y que no bajen. Eso es lo que les va a poder llevar a conseguir no solo los objetivos que estén luchando, sino quizá cosas más grandes", concluía el mairenero.