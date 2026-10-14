De ganar la Europa League con el Sevilla a hacer historia en la Conference League: "No nos conformamos con competir", asegura Javi Díaz, portero del Inter Escaldes

El que fuera tercer portero de Sevilla durante la etapa de Lopetegui es el meta titular del primer club de Andorra que juega la Fase Liga de una competición europea

Aunque a muchos aficionados al fútbol español no les sonará en Inter Escaldes, mañana jugará competición europea ante un histórico como el Mjalby sueco y, con ello, hará historia al convertirse en el primer equipo de Andorra que juega la Fase Liga -o la anterior Fase de Grupos- en una competición europea.

A lo largo de las próximas semanas jugará ante habituales en Champions como el Copenhague, visitará el Coliseum para vérselas con el Getafe de Bordalás o conocerá lo que se cuece en el Pequeño Maracaná de Belgrado.

En un equipo plagado de españoles no sorprende la presencia de otro más. Sin embargo, Javi Díaz sabe de sobra lo que es pasearse por Europa y hasta tiene en su haber el título logrado por el Sevilla en la Europa League en 2020.

El que fuera tercer portero con Lopetegui en el equipo de Nervión es el guardameta titular de este equipo andorrano y un jugador clave en su clasificación para la fase Liga de la Conference League 2026-2027. El meta de Mairena del Aljarafe apostó por ir a un equipo puntero de un país diferente antes de aceptar alguna de las opciones que tenía en el fútbol español y acertó de lleno. Allí se ha consolidado, vuelve a sentirse portero tras dos años de ostracismo y, además, tiene este premio de poder hacer historia para un club y para un país.

- Aunque imagino que os habríais hecho a la idea tras pasar todas las rondas de la fase previa, supongo que debutar en la fase Liga de una competición europea es diferente. ¿Sois conscientes de que estáis haciendo historia para Andorra?

– Sí, esto es algo histórico. No lo vemos como un partido normal, pues ya en la previa los partidos de Conference se tomaban diferente, pero lo estamos trabajando igual que para cualquier otro encuentro. Somos conscientes, al fin y al cabo, de lo que hemos hecho. Ahora ya hay un momento a tiempo para reflexionarlo y lo vivimos con más naturalidad y más concentración en el partido que nos viene. Tras disfrutar la clasificación, ahora estamos más tranquilos, trabajando en cómo vamos a tener que jugarle, en cómo son ellos... muy concentrados en lo que nos viene.

– Imagino que la idea será disfrutar de esto, pero... ¿Con qué os conformaríais? ¿Qué objetivo os habéis puesto en esta Conference League?

– Si nosotros hemos conseguido esto es porque también somos un equipo ambicioso. Nosotros vamos a darlo todo, vamos a ir en cada partido a dar el máximo y a intentar sacar lo máximo de nosotros para hacer un buen encuentro. No nos ponemos tampoco ningún objetivo, pero tampoco vamos a ser menos y vamos a decir, bueno, vamos a disfrutar, no. Vamos a competir cada partido y vamos a hacer lo que tenemos que hacer en cada encuentro y luego ya se verá lo que podemos conseguir.

- Vas a jugar con equipos históricos, con el Copenhague que es habitual de los últimos años de Champions, con el Estrella Roja, todo un campeón de Europa... Para ti no será una sorpresa porque has viajado con el Sevilla por todos lados. La cuestión es: ¿Se ve muy diferente siendo titular ahora a cuando viajabas con el Sevilla, que habitualmente sabías que era muy difícil que jugaras, pues estaba Bono, Dmitrovic...?

– Sí, se ve totalmente diferente. Al fin y al cabo, como tú dices, cuando se iba con Sevilla era difícil que jugara y me lo tomaba un poco de otra forma. Esta vez sí que tengo ilusiones de jugar y la verdad que se va a vivir muy diferente. Igualmente, los estadios a los que vamos -entre ellos el Pequeño Maracaná de Belgrado- van a estar muy guapos, son estadios buenísimos de primera. Así que sí, vamos a ir a darlo todo.

– Tú eres el que más experiencia tienes. Aunque no jugaras, has estado con el Sevilla en muchos partidos de Champions y Europa League. Y además, puedes presumir de ser campeón europeo. ¿Hay alguien más en el equipo que también haya vivido algo parecido?

– Que yo sepa soy el único que ha estado en competiciones europeas antes por la suerte que he tenido con el Sevilla. Campeón seguro que soy el único, porque eso es muy difícil.

- A alguno que no siga tu trayectoria le habrá extrañado verte jugando en Andorra ¿cómo surgió lo de irte lo de irte allí? Porque imagino que, estando en Segunda con el Tenerife todavía, como poco habría equipos de Primera RFEF interesados.

– Antes de llegar aquí he vivido situaciones que son un poco la mala cara del fútbol. El hecho de no jugar tanto como lo estoy haciendo ahora. Quieras o no, esas situaciones pueden complicarlo todo. Además, ya era una Primera diferente a la de los primeros años, donde los clubes tuvieron un poquito más de margen en el tema de dinero. Fueron situaciones que se dieron y que hicieron que pudiera recalar aquí. Cuando me lo ofrecieron me lo propusieron como un reto, me explicaron que jugaban la fase previa de Champions y de Conference, y que si hacíamos un buen año, pues podíamos acabar haciendo historia. Y lo hemos podido conseguir con nuestro trabajo. Éste es el fruto de todo lo que hemos trabajado durante estos años.

– Y qué te encontraste a nivel así de deportivo, no solo en tu club, sino allí en la Liga, porque es un país pequeño. ¿Cómo es la competición en Andorra?

– Yo, como muchos, llegué sin saber nada de la competición. Ahora ya sí sé mucho. La Liga, al menos los años que he estado, ha ido subiendo un poco más el nivel y hay cuatro o cinco buenos equipos que siempre están peleando por esas fases previas europeas; y, quieras o no, son rivales bastante duros con los que te enfrentas. Y también son con los que te acabas enfrentado por ganar la liga. Esos partidos son los más complicados y ahí hay buen nivel. Y este año ha subido un poco más.

– A la vista está que la apuesta tuya ha salido bien, porque no solo te has metido en esta previa, sino que tienes cuatro títulos.

– Sí, han sido dos ligas, una Copa y la Supercopa de Andorra que hemos ganado este verano.

– Y, en lo personal, ¿cómo se vive se vive en Andorra?

– Muy bien. Yo, a Andorra, sólo había venido una vez, a jugar contra el Fútbol Club Andorra con el Tenerife. No conocía nada del país y la verdad que se vive muy bien. Es un país tranquilo, de montaña, que hace bastante frío si lo comparas con Sevilla, aunque allí también está en el otro extremo con el calor, pero al final te acostumbras. Y, sobre todo, yo nunca había visto caer nieve y no había podido ir tampoco mucho a la montaña. Y me quedé flipando las primeras veces que vi nieve. La verdad que me gustó mucho esa sensación. Y también la tranquilidad que tengo aquí.

- Andorra es últimamente muy conocido por los Youtubers que se han ido a vivir allí, pero siempre ha tenido fama de se un lugar tranquilo y económicamente estable. ¿Tienes planes de quedarte o todavía es pronto para pensarlo?

– Acabo de renovar por dos años. Hasta ahora estaba renovando año a año. En principio mi idea es seguir. Estoy centrado aquí en el equipo y mi idea principal es quedarme. No tengo otros planes.

- Volviendo a lo deportivo, ¿cómo se convive con un equipo que juega en Segunda división española y los aficionados, a quién siguen a los clubes de la liga andorrana o al FC Andorra?

– En realidad se comparte mucha afición, tampoco es un país tan grande como España o como otros países, ni hay tanta población. Todos son, principalmente, del Fútbol Club Andorra, porque es el que juega en España y pero sí que también hay mucha afición que compagina y va también a ver los partidos de nuestra Liga.

– Y siendo el idioma oficial el catalán y la mayoría de los jugadores españoles de allí, ¿cómo os comunicáis?

– Principalmente en español. Hay mucho catalán, pero la lengua que más o menos compartimos todos es el español. Entonces, nos hablamos en español principalmente.