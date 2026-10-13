Alineaciones Betis - Oporto: alineaciones probables de Real Betis y FC Porto en la jornada 2 de la UEFA Champions League

Tras golear a Osasuna, Pellegrini seguirá rotando para dosificar fuerzas en una secuencia de tres citas más en casa ante tres líderes de ligas europeas; empezando por el de Portugal, invencible en su país pero derrotado por el City en el debut en el máximo torneo continental

El Real Betis afronta este miércoles, a partir de las 21:00 horas, el segundo de los cuatro choques seguidos que acoge el Estadio de La Cartuja en sólo 10 días. Tras el 5-2 del domingo contra CA Osasuna, los verdiblancos reciben de manera consecutiva a tres líderes ligueros europeos: el FC Porto, primer clasificado de la Liga de Portugal, será el rival en la segunda jornada de la Fase Liga en la UEFA Champions League; cuatro días antes de que llegue a Sevilla el FC Barcelona, que comanda con mano de hierro LaLiga EA Sports, y a siete de medirse al Feyenoord de Rotterdam, el primero de la Eredivisie neerlandesa.

Así llegan Betis y Oorto a la segunda jornada de la Champions

Tercero en LaLiga EA Sports con 19 puntos de 24 posibles y después de arrancar la Champions en Lille (Francia) con un triunfo por 2-3 ante el LOSC, el Real Betis por fin vuelve a acoger un duelo de la máxima competición continental en el que confía en dar continuidad a este excelente arranque de curso: siete victorias en nueve partidos oficiales. Para mantener este nivel en todos los frentes, Pellegrini seguirá desarrollando su conocido sistema de rotaciones que permite intuir parte del once ante el Oporto sólo con ver lo sucedido ante Osasuna.

El FC Porto lidera la Liga de Portugal Betclick con un pleno de 24 puntos, aventajando ya en cinco al SL Benfica (19) y en seis al Sporting CP (18) en sólo ocho jornadas. El pasado sábado sudó tinta para vencer en Funchal al CS Marítimo (1-2), donde se topó con un muro llamado Fran Vieites que brilló con siete paradones -cinco de ellos en disparos desde dentro del área-. Además, William Gomes se retiró en camilla y sufre un severo esguince de tobillo que amplía la ya de por sí numerosa lista de bajas de los 'Dragoes' para visitar al Betis. La única derrota de la temporada la sufrieron, precisamente, en el estreno en Champions: 0-2 contra el Manchester City.

El once del Real Betis

Aitor Ruibal y Junior Firpo seguirán siendo las dos únicas bajas por lesión, con Iker Losada como descarte por decisión técnica, en un plantel que respiró de alivio el lunes al descartar que Antony sufra una lesión muscular. El brasileño fue reservado el domingo porque arrastraba problemas de tobillo y en el ratito que salió, ya al final, sintió una fuerte molestia que causó preocupación en un inicio pero que luego iría disipándose con el paso de las horas.

El '7', por lo tanto, está disponible y ha entrado en la convocatoria; pero no apunta a un once que vuelve a abrir espacio para Rodrigo Riquelme y Ez Abde e incluso empuja una puerta para que el joven José Antonio Morante tenga más minutos tras su meteórico estreno anotador en LaLiga. También volverá con casi toda seguridad el bigoleador en Lille, Marc Bartra, pues fue el acompañante de Pellegrini en rueda de prensa previa y eso suele ser una pista inconfundible.

Igualmente se dan por cantados otros regresos como los de Facundo Bernal o Troy Parrott; mientras que hay muchas posibilidades de asistir al estreno como titular de Dani Ceballos, que sólo lleva 89 minutos repartidos en cuatro partidos oficiales como suplente. El renacido Nelson Deossa, más rodado, sería la alternativa al utrerano; sin descartar que puedan salir ambos -hay menos chances para Gio Lo Celso, quizás con más opciones en las bandas-.

Luego, Álvaro Valles y Natan de Souza ni quieren descansar ni quizás convenga prescindir de ellos. Más complejas pero igualmente necesarias tarde o temprano se antojan las rotaciones en los laterales, con Ángel Ortiz y la reubicación de Valentín Gómez como únicas vías para dosificar las pilas de Héctor Bellerín y Fran García. Si no rotan en este partido, lo harán en el próximo. No hay más.

El once del FC Porto

Además de la importante lesión de un puntal como el extremo William Gomes, el central Jad Bednarek volverá a causar baja en Europa al tener que cumplir el segundo partido de una sanción de dos partidos que arrastra desde la pasada edición de la UEFA Europa League, cuando fue expulsado ante el Nottingham Forest. El técnico Francesco Farioli sólo cuenta con dos efectivos disponibles para el eje de la zaga, Jakub Kiwior y Nehuén Pérez, aunque éste último lleva días arrastrando unas molestias musculares.

Si se cae del once, la única opción sería retrasar al pivote defensivo Pablo Rosario. Cabe recordar que Chris Smalling, fichado en el tramo final de mercado, y Dominik Prpić no fueron inscritos en esa Lista A presentada a la UEFA que ya no puede corregirse hasta febrero. Además, el mediocentro Vasco Sousa tampoco han podido viajar por sendas convalecencias y el lateral izquierdo Zaidu Sanusi, quien sí entró en la citación, es uno de los jugadores que está entre algodones.

Al menos, aunque tuvieron que salir en el duelo en Madeira, empezaron como suplentes para llegar descansados a Sevilla jugadores importantes como Gabri Veiga, Borja Sainz, Oskar Pietuszewski, el autor del gol del triunfo ante el Marítimo, o Samu Aghehowa, que acaba de volver de una larga lesión y puede ser titular por primera vez -pugna con André Silva y Santi Giménez-. Habrá que esperar a ver el dibujo, aunque Farioli suele moverse sobre una base estable en el 1-4-3-3 con matices adaptables a las variaciones del 1-4-2-3-1 o el 1-4-1-4-1, pero normalmente con un único '9'.

Alineaciones probables en el Betis - Porto de Champions

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Facundo Bernal, Dani Ceballos; Riquelme, Deossa, Abde; y Parrott.

FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Nehuén Pérez, Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt, Gabri Veiga; Pepê, Borja Sainz y Samu Aghehowa.

Árbitro: Clément Turpin (francés).