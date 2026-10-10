Fran Vieites, con una actuación estelar, torpedea los planes del Oporto antes de visitar al Betis en Champions

Con un recital de paradas salvadoras, el canterano verdiblanco ha hecho sufrir a los 'Dragoes' para mantener el pleno de victorias y los seis puntos de colchón en su cómodo liderato en la Liga de Portugal. Franceso Farioli había reservado a varios futbolistas importantes pensando en el duelo en La Cartuja pero se vio obligado a recurrir a ellos para derribar el muro

El Real Betis no sólo es el único de los cinco equipos españoles que compiten en la UEFA Champions League que no juegan este sábado su compromiso en la jornada 8 de LaLiga EA Sports, además también tendrá un día menos de descanso con respecto al FC Porto. El conjunto portugués, que visitará el Estadio de La Cartuja el próximo miércoles en la jornada 2 de la Fase Liga, también ha adelantado a la tarde sabatina su choque correspondiente a la octava fecha en la Liga de Portugal que le ha enfrentado con un CS Marítimo que le ha salido mucho más combativo de lo esperado.

Allí, en Funchal (Madeira), el canterano verdiblanco Fran Vieites les ha hecho sudar tinta para ganar por 1-2 y ha torpeado los planes blanquiazules de reservar algunas de sus mejores piezas para la visita a Sevilla. Con este sufrido triunfo, eso sí, el Oporto mantiene el pleno (24 puntos) y consolida su liderato en el campeonato luso, donde ya aventaja en seis puntos al segundo, el Sporting CP (con 18) en sólo ocho jornadas. El Marítimo, por su parte, se mantiene en mitad de tabla con ocho puntos.

El primer gran día de Fran Vieites en Madeira no es suficiente para frenar al Oporto

Fran Vieites vivió su primer gran día en Portugal con una actuación sobresaliente. Firmó un total de siete paradas salvadoras, cinco de ellas en disparos desde dentro del área, a las que sumó dos despejes de puños y dos rápidas salidas a campo abierto para cortar sendos avances visitantes. Incluso, en una de ellas se permitió el lujo de sumar un regate a su reivindicativa estadística en un encuentro que le hacía mucha falta para recuperar confianza.

La fiesta no pudo ser completa a pesar de su asombrosa actuación, ya que el Oporto hizo valer su papel de favorito para remontar el tanto con el que Gábor Szalai había adelantado al CS Marítimo en el 16'. Victor Froholdt, en el minuto 42' estableció el 1-1 antes del descanso y Oskar Pietuszewski anotó el definitivo 1-2 en el postrero minuto 84', tras una revisión del VAR (estaba muy al límite del fuera de juego).

Para entonces, el Oporto ya jugaba con todo el arsenal que Francesco Farioli había reservado pensando en el duelo del miércoles contra el Betis en la Champions: salieron en la segunda parte jugadores como Gabri Veiga, Samu Aghehowa, Borja Sainz o el propio Pietuszewski. Además, pierde a William Gomes, que pidió el cambio por lesión en el 55'.

El canterano del Betis recupera la confianza después de casi 500 días sin jugar

Fran Vieites aguantó un total de 499 días sin jugar. Desde el 8 de mayo de 2025, cuando disputó los 120 minutos (prórroga incluida) de la semifinal de la UEFA Conference League que el Real Betis superó ante la ACF Fiorentina en el Artemio Franchi de Florencia, hasta el 19 de septiembre de 2026, cuando se estrenó con el CS Marítimo portugués en el 1-1 en el feudo del Gil Vicente FC en la séptima jornada de la Liga de Portugal.

Entre medias, en la 25/26 pasó una temporada en blanco en su aventura con el Leicester City en la Championship inglesa -tampoco tuvo minutos en FA Cup- y su fichaje por el Marítimo no se cerró hasta el 9 de agosto, motivo por el que empezó con una desventaja que le obligó a ver desde la grada la primera jornada del campeonato luso y desde el banquillo, las cinco siguientes. Justo cuando por fin le llega el día del debut, la liga se para tres semanas por los compromisos de las selecciones. El destino, siempre caprichoso.

En el regreso de la competición de clubes, el técnico Mitchell van der Gaag le ha mantenido en la titularidad en el señalado encuentro ante el Oporto -ha desbancado al exsevillista Alfonso Pastor- y este sábado, pese a la derrota, el canterano del Betis ha vivido su primer día en su nueva casa del Estádio do Marítimo de Funchal. El gallego no ha podido tener una mejor tarjeta de presentación, puesto que ha amargado a los 'Dragoes' para reinvidicarse en uno de los partidos más mediáticos del año.