Las impresionantes cifras anotadoras que el delantero escocés firmó antes de su fichaje por el Sevilla le mantienen, cuatro meses después de su marcha, como tercer máximo goleador de la Allsvenskan de Suecia, donde el otrora invencible IK Sirius se ha derrumbado sin el hoy nervionense

Robbie Ure posa con la camiseta del Sevilla a su llegada a Nervión. / Sevilla FC

El delantero escocés Robbie Ure (22 años) ocupa actualmente la tercera posición en la lista de máximos goleadores, con 15 dianas. El problema, para él y para el Sevilla FC, es que la clasificación en cuestión no tiene nada que ver con LaLiga EA Sports, sino con la Allsvenskan de Suecia.

En España, el espigado ariete de Glasgow sólo suma una diana al Levante UD -más otra en Copa del Rey al Sporting de Hortaleza-, está a punto de cumplir un mes sin ver portería y su equipo lamenta una preocupante falta de pegada que le obliga a pensar cómo refozar el ataque en enero. Sin embargo, su exequipo, el IK Sirius no puede expresar de manera más rotunda lo mucho que le echa de menos.

El Sirius era líder de la Allsvenskan en la jornada 15, con 41 puntos de 45, y le sacaba 14 puntos al Hammarby, que ahora depende de sí mismo en la última jornada después de que el exequipo de Robbie Ure haya sumado sólo 20 puntos de los últimos 41

Robbie Ure se mantiene como tercer máximo goleador de Suecia, cuatro meses después de su fichaje por el Sevilla FC

La liga de Suecia, conocida como Allsvenskan, afronta el próximo domingo en horario unificado la 30ª y última jornada del campeonato de 2026 que arrancó el 31 de marzo. Aunque han pasado casi cuatro meses de su último partido con el IK Sirius (el 3 de agosto), las 15 dianas que acumulaba hasta esa fecha Robbie Ure le mantienen en el podio del 'pichichi' sueco junto a su excompañero Isak Bjerkebo.

Robbie Ure, megáfono en mano, celebra una victoria como jugador del IK Sirius sueco. / Imago

Al internacional absoluto por Escocia sólo le superan los 17 tantos de Kristian Stromland Lien (Djugardens IF) y los 18 de Paulos Abraham (Hammarby IF), pero sus tres acompañantes han jugado en las 29 jornadas disputadas y Robbie Ure sólo llegó a participar en 15 partidos antes de que se anunciase su fichaje por el Sevilla FC a cambio de la nada despreciable cifra de 6,5 millones de euros.

Sin Robbie Ure, el Sirius se desploma: de líder invicto a una mala racha que le condena a depender del Hammarby en la última jornada

El IK Sirius añora tanto los goles de Robbie Ure que han dejado escapar la ventaja de 14 puntos que tenía para alzar el primer título liguero de su historia. Cuando el Sevilla FC se llevó al delantero escocés a primeros de agosto, su equipo iba líder invicto con 41 puntos (13 victorias y dos igualadas), a mucha distancia de los 29 del Djugardens IF o los 27 del Hammarby IF.

A Robbie Ure le está costando arrancar como jugador del Sevilla FC. / Imago

El último servicio del hoy nervionense fue una racha de 10 goles en sus últimos seis partidos﻿, de los que ganó cinco y firmó un loco empate en un 4-4 con póquer de Robbie Ure. Desde su marcha al Sevilla, el IK Sirius sólo ha sumado 20 puntos más en 14 encuentros con seis triunfos, seis derrotas y dos igualadas. Ahora necesita ganar y esperar que su competidor no lo haga (el empate sólo le valdría si el otro pierde).

Esta mala dinámica ha provocado que el Hammarby IF llegue líder a la última jornada con los mismos puntos (61) e igualados en los duelos directos (sendos 2-0) pero con mucho mejor 'average' general (+39 frente a +24) y, por lo tanto, dependiendo de sí mismo para proclamarse campeón de la Allsvenskan 2026 el próximo domingo, en una última jornada en la que visita al Vasteras SK mientras que el IK Sirius tiene una cita en el campo del IFK Göteborg.