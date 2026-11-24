Chris Martin, líder del grupo, habría obsequiado al máximo dirigente del fútbol mundial con un piano de media cola valorado en decenas de miles de dólares, un regalo que estaría relacionado con el espectáculo musical de la última final del Mundial

Gianni Infantino vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un regalo que nada tiene que ver con el fútbol. El presidente de la FIFA habría recibido de Chris Martin, vocalista de Coldplay, un piano de media cola cuyo valor alcanza las decenas de miles de dólares. Un obsequio que, según publica el diario británico The Telegraph, no habría sido declarado ante el organismo que dirige el fútbol mundial.

La entrega se habría producido durante la pasada primavera en la residencia que Infantino tiene en Miami. Según la citada información, el gesto del músico británico tendría un trasfondo muy concreto: agradecer al dirigente que aceptase introducir un espectáculo musical durante el descanso de la final del último Mundial, una actuación organizada por el propio Martin y en la que participaron Coldplay junto a artistas como Madonna, Shakira o Justin Bieber.

El problema para Infantino es que el código de conducta de la FIFA establece límites a los regalos que pueden recibir sus dirigentes. En concreto, el artículo 21 únicamente permite aceptar aquellos que tengan "un valor simbólico o trivial". Un piano de estas características quedaría fuera de esa excepción, por lo que la falta de declaración podría abrir un nuevo frente para el presidente. The Telegraph apunta además a las posibles implicaciones fiscales que podría tener el obsequio en Estados Unidos si se confirma que no fue comunicado a las autoridades correspondientes.

Infantino / Cordón Press

El espectáculo del descanso ya había generado controversia por introducir una fórmula habitual en el fútbol americano, pero ajena a la tradición del fútbol europeo. Para hacer posible su celebración, el intermedio tuvo que ampliarse de los 15 minutos reglamentarios a 30. Ahora, aquella decisión vuelve a la actualidad por la relación que, según el diario británico, habría propiciado el regalo.

No es la primera vez que Chris Martin tiene un detalle de este tipo. El cantante, cuya fortuna se estima en unos 160 millones de dólares, ya ha regalado pianos al músico Riopy, a Kim Seok-jin, integrante de BTS, y a una escuela de Gloucester que perdió sus instrumentos por una inundación.

FIFPRO reclama compromisos a los candidatos a presidir la FIFA

La polémica llega, además, en un momento en el que la gobernanza del organismo vuelve a estar bajo el foco. FIFPRO ha pedido a los tres candidatos confirmados para las elecciones presidenciales a la FIFA del próximo 18 de mayo, en Rabat, que asuman un nuevo "contrato social" para proteger a los futbolistas. Kozo Tashima, Philippe Diallo y el propio Infantino deberán afrontar esa reivindicación si aspiran a dirigir el fútbol mundial.

El sindicato reclama garantías de descanso y recuperación en los calendarios posteriores a 2030 en el fútbol masculino y a 2029 en el femenino, participación de los actores del fútbol profesional en el diseño de las competiciones y un "reparto equitativo de los ingresos". FIFPRO advierte de que "Las graves lesiones sufridas durante las recientes fechas de selecciones nacionales ponen de manifiesto la urgencia de acordar estándares vinculantes de descanso y recuperación".