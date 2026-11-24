El portero internacional por México ha reconocido que es "un privilegio" entrenar con el meta español al mismo tiempo que se prepara para cuando Terzic le de la oportunidad: "﻿Todos queremos jugar, pero hay que saber asumir el rol"

Unai Simón está en el momento más alto en cuanto a rendimiento de su carrera deportiva. Campeón de Europa, del Mundo, Guante de Oro del pasado Mundial y flamante Premio Yashin, que lo distingue como el mejor portero del mundo en 2026.

Poro todo ello, su compañero y meta suplente del Athletic, Álex Padilla, no puede más que sentirse como un privilegiado por poder aprender de él cada mañana en Lezama. "Soy el compañero del mejor portero del mundo así que no puedo tener un mejor compañero para aprender, para crecer, para pedirle consejos, para escucharle y para trabajar día a día y competir con él. Para mí es un privilegio", confesó el guardameta suplente del equipo rojiblanco ante los medios de comunicación tras participar en la inauguración en San Mamés de la exposición temporal 'Entre México y Bilbao, historias compartidas de fútbol'.

El portero rojiblanco, que el pasado 6 de octubre debutó como internacional absoluto con México, reconoció que le gustaría disputar el Mundial de 2030 con el 'Tri', aunque por el momento prefiere centrarse en su trabajo diario en el Athletic.

"No sé si seré el portero de la Copa. Estoy preparado para cuando el equipo me necesite. La verdad es que no es una cosa que piense"

"¿Quién no quiere jugar un Mundial con su selección? Todavía quedan muchas temporadas y el futuro lo dirá", comentó Padilla, que esta temporada únicamente ha disputado la primera eliminatoria de Copa, frente al Prat, y que podría repetir bajo palos el próximo 1 de diciembre en Soria ante el Numancia, en la segunda ronda.

"No sé si seré el portero de la Copa. Estoy preparado para cuando el equipo me necesite. La verdad es que no es una cosa que piense. Trabajo día a día para estar a mi mejor nivel y, si el míster me necesita en cualquier momento, ayudar al equipo", explicó.

"Todos queremos jugar, pero hay que saber asumir el rol y saber desde dónde puedes ayudar al equipo lo máximo posible", apostilló Padilla, que tiene contrato hasta 2029.

La exposición en San Mamés

Padilla y Bibiane Schulze, futbolista del equipo femenino también vinculada familiarmente con México, encabezaron la presentación de una muestra que repasa los vínculos históricos, culturales y deportivos entre el País Vasco y México y que organizan conjuntamente el Museo Athletic y el Museo Arocena de Torreón.

La muestra reúne imágenes y documentos históricos que ofrecen un recorrido por algunos de los episodios más significativos que han unido a Euskal Herria y México a través del deporte, la migración y el intercambio cultural.

A partir de fotografías, publicaciones, documentos y materiales de archivo, la exposición recupera historias como las giras del Athletic Club y de la selección de Euzkadi por territorio mexicano, así como la participación de comunidades y personajes de origen vasco en el desarrollo del fútbol en el país azteca.

Asimismo, la muestra propone una reflexión sobre el fútbol como un fenómeno cultural capaz de construir puentes entre sociedades, fortalecer identidades colectivas y generar espacios de encuentro entre comunidades separadas por miles de kilómetros, pero vinculadas por una historia compartida.

La exposición también busca acercar al público a la riqueza de las relaciones históricas entre México y Euskal Herria, destacando el papel que las migraciones, los intercambios culturales y las redes sociales tejidas a lo largo de más de un siglo han tenido en la construcción de ambos territorios.