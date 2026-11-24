Tras la sesión a puerta cerrada, el plantel rojiblanco disfrutará de un tercer tiempo muy especial al degustar los platos del conocido chef francés, que ha acudido a Lezama por intermediación de Laporte

El Athletic de Edin Terzic no encuentra la regularidad necesaria en una temporada que está siendo de altibajos. Tras el alegrón que supuso la victoria en el derbi vasco ante la Real Sociedad, los 'leones' han sumado un punto de seis posibles en las dos últimas jornadas y regresaron del parón con una dolorosa derrota en San Mamés ante el Espanyol (0-1).

Tras ese varapalo, el plantel rojiblanco recibió el calor de su afición en la sesión a puerta abierta celebrada ayer en Lezama, que contó con la presencia de unos 2.000 seguidores, en su mayoría niños. Pero este martes, lejos ya del bullicio y con mayor tranquilidad, desde el club también se ha organizado uno de esos entrenamientos invisibles, como les gustaba definirlos a Joaquín Caparrós, para hacer piña y aunar fuerzas.

Campeón del Francia, de Europa y del mundo

Así, después de la sesión, los jugadores del conjunto bilbaíno disfrutarán de un almuerzo muy especial, pues cocinará para ellos 'in situ' el chef francés Joannes Richard, apasionado del deporte y, sobre todo, de la preparación de hamburgueses. No en vano, puede presumir de ser el campeón de Francia, de Europa y del mundo en este tipo de cocina que tan popular se ha vuelto.

Se trata de un chef de mucho prestigio en su país, donde tiene un negocio con el ex jugador de rugby Sebastien Chabal, y ha sido la presencia de otro compatriota suyo en las filas rojiblancas, como Aymeric Laporte, la que ha facilitado su presencia en Lezama, pues el cocinero nacido en Nimes contactó directamente con el internacional español para organizar este particular tercer tiempo.

Edin Terzic, pendiente de Gerenabarrena

Previamente, sobre el terreno de juego, Edin Terzic dirigió un entrenamiento en el que no pudo contar con los lesionados Vivivan, Maroan Sannadi y Guruzeta. Además, tampoco saltó al césped Gerenabarrena, que sí participó en la sesión de ayer lunes, en la que en cambio descansaron otros Berenguer, Yuri Berchiche y Yeray, ya a tope.

Por su parte, Unai Egiluz va incrementado las cargas de trabajo, tras dejar atrás su grave lesión, mientras que Christian Imga trabaja en su recuperación tras tener que regresar de forma prematura del Mundial sub 17 por una lesión en los isquios. Además, Terzic tiró de varios canteranos, como Javi Sola, Oyono, Larrea, Adrian Pérez y Vizcay.

Este próximo sábado, a las 16:15 horas, el Athletic buscará volver a la senda de la victoria en La Rosaleda, ante un Málaga que es colista y todavía no conoce la victoria en LaLiga. Un partido que se antoja vital en el cuadro bilbaíno para espantar dudas y meterse de lleno en la pelea por Europa, pues solo le separan tres puntos de la sexta plaza que ostenta el Sevilla FC, aunque cabe recordar que aún debe recuperar su partido aplazado frente al Rayo Vallecano, cuyos 77 minutos restantes se jugarán el próximo 9 de diciembre.