El Rayo Vallecano - Athletic ya tiene fecha para jugarse: el 9 de diciembre y a puerta cerrada

El partido fue suspendido en el minuto 24 por las protestas de la afición rayista contra la gestión del presidente Raúl Martín Presa, y tuvo que ser suspendido al no poder garantizarse las condiciones de seguridad

El colegiado Sánchez Martínez habla con los capitanes, Álvaro García e Iñaki Williams, antes de suspender el partido.Imago.

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, suspendido el pasado 10 de octubre por el lanzamiento de objetos al terreno de juego, ya tiene fecha para reanudarse y será el próximo 9 de diciembre, a las 20:00 horas, en el estadio de Vallecas y a puerta cerrada, según anunció este jueves LaLiga a través de su cuenta oficial en la red social X.

El encuentro se interrumpió en el minuto 24, con empate sin goles en el marcador, después de que aficionados del conjunto madrileño lanzaran aviones de papel y pequeñas pelotas de goma al césped como protesta contra la gestión del presidente del club, Raúl Martín Presa.

El Juez Único de Competiciones Profesionales resolvió el pasado 16 de octubre que el partido debía completarse sin público para evitar nuevos incidentes y garantizar su finalización.

La resolución precisó que la celebración del encuentro a puerta cerrada no constituía "una nueva sanción, sino una medida preventiva para garantizar la seguridad". De este modo, ambos equipos disputarán el próximo 9 de diciembre los minutos restantes del encuentro, que se reanudará con el resultado de 0-0.

La afición del Rayo protestó contra Martín Presa

El encuentro entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club tuvo que suspenderse después de que el lanzamiento reiterado de objetos al terreno de juego impidiera que el partido se desarrollara con normalidad. El choque, correspondiente a LaLiga, quedó interrumpido en el minuto 24, con empate sin goles en el marcador (0-0).

La tensión en las gradas del estadio de Vallecas estuvo marcada por las protestas de un sector de la afición rayista contra la gestión del presidente del club, Raúl Martín Presa. Entre los objetos lanzados al césped se encontraban aviones de papel y pequeñas pelotas de plástico, unos incidentes que obligaron al colegiado, José María Sánchez Martínez, a detener el encuentro en varias ocasiones.

Pese a los intentos de reanudar el juego, los lanzamientos continuaron y la Policía trasladó que no podía garantizar las condiciones de seguridad necesarias para seguir disputando el partido. Ante esta situación, el árbitro tomó la decisión de suspender definitivamente el encuentro.

LaLiga ha fijado la reanudación para el miércoles 9 de diciembre de 2026, a las 20:00 horas, a puerta cerrada en Vallecas. El partido se retomará desde el minuto en el que fue interrumpido, con el 0-0 que reflejaba el marcador en el momento de la suspensión.

Además, el Rayo Vallecano fue sancionado con una multa de 6.000 euros y el cierre parcial del estadio durante un encuentro, como consecuencia de los incidentes registrados.