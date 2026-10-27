Copa del Rey 2026: horarios y dónde ver en TV  los partidos del martes: Recreativo de Huelva - Rayo, Sestao - Espanyol y cada uno de los encuentro de la primera ronda

Consulta los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey del martes 27 de octubre, horarios y canales donde se podrá ver el inicio de la copa doméstica

La primera ronda de la Copa del Rey arranca este martes 27 de octubre con 18 encuentros. Girona, Espanyol, Rayo, Villarreal y Elche son algunos de los equipos que entran en escena en el inicio de competición en la que los clubes más modestos sueñan con superar a los clubes de la élite del fútbol español. Las eliminatorias se disputan a partido único donde solo uno de los equipos avanzan a la siguiente ronda.

Recreativo - Rayo y el Manacor- Villarreal, los partidos destacados del martes

Entre los enfrentamientos del martes sobresalen el Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano y el Manacor - Villarreal, ambos programados para las 21:00 horas.

El Rayo Vallecano afronta su estreno copero ante el Recreativo de Huelva, el Decano del fútbol español. El conjunto madrileño llega en un momento marcado por la tensión que rodea al club y a su directiva. El equipo de Vallecas tendrá que poner el foco de atención dentro del terreno de juego para evitar sorpresas en la primera ronda de Copa del Rey en un partido único frente al conjunto onubense.

Por su parte, el Villarreal visitará al Manacor con el objetivo de superar la primera eliminatoria ante un equipo de menor nivel. El formato a partido único hace que estos partidos entre equipos aparentemente de menor nivel puedan dar la sorpresa venciendo en campos complicados de jugar para los clubes de Primera y Segunda División.

Todos los partidos de la Copa del Rey de este martes

La Copa del Rey abre su primera eliminatoria con varios encuentros que pondrán a prueba a clubes de Primera y Segunda División frente a rivales de categorías inferiores. El Cuarte - Girona comenzará a las 18:30 horas, este encuentro será el encargado de inaugurar la primera ronda de Copa del Rey, mientras que el Sestao River- Espanyol y el Pinatar - Elche arrancarán a las 19:00 horas.

A las 19:45 horas será el turno del Castellonense - Almería. mientras que a las 20:00 horas se jugarán el Alcalá - Las Palmas, el Atlético Tordesillas - Mirandés y el Gimnástica Segoviana - Cultural Leonesa.

La jornada se completará con partidos como el Tudelano - Real Zaragoza, el Sporting de Alcázar - Málaga y el Arosa - Pontevedra, todos ellos programados para las 21:00 horas.

Horario de los partidos de Copa del Rey este martes 27 de octubre

18:30 horas: Cuarte-Girona.

19:00 horas: Sestao River-Espanyol .

. 19:00 horas: Calamocha-Europa.

19:00 horas: Pinatar-Elche .

. 19:30 horas: Manresa-Sant Andreu.

19:45 horas: Castellonense-Almería.

20:00 horas: Alcalá-Las Palmas.

20:00 horas: Atlético Tordesillas-Mirandés.

20:00 horas: Gimnástica Segoviana-Cultural Leonesa.

20:00 horas: Llanera-Ponferradina.

20:00 horas: Ciudad de Lucena-Rayo Majadahonda.

20:30 horas: Don Benito-Extremadura.

21:00 horas: Atlético Paso-Córdoba.

21:00 horas: Manacor-Villarreal .

. 21:00 horas: Recreativo de Huelva-Rayo Vallecano .

. 21:00 horas: Tudelano-Real Zaragoza.

21:00 horas: Sporting de Alcázar-Málaga .

. 21:00 horas: Arosa-Pontevedra.

¿Dónde ver los partidos de la Copa del Rey en TV?

Los aficionados podrán seguir varios encuentros de la primera ronda de la Copa del Rey a través de los canales autonómicos y de Movistar Plus+.

En Aragón TV se podrán ver el Cuarte-Girona, el Calamocha-Europa y el Tudelano-Real Zaragoza. Por su parte, Movistar Plus+ ofrecerá el Sestao River-Espanyol, el Pinatar-Elche, el Manacor-Villarreal, el Recreativo de Huelva-Rayo Vallecano y el Sporting de Alcázar-Málaga. Además, Canal Canarias retransmitirá el Alcalá-Las Palmas y el Atlético Paso-Córdoba, mientras que betevé emitirá el Calamocha-Europa.

El resto de los encuentros de esta primera ronda no cuenta con una retransmisión televisiva confirmada.