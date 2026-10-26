Iñigo Pérez activa el 'modo Copa' con un aviso serio: "Esta competición da disgustos"

El técnico amarillo no quiere sorpresas en el estreno frente al Manacor y descarta una revolución en su once, aunque sí confirma varias ausencias; considera fundamental este encuentro para reforzar la confianza del equipo y analiza la evolución de su plantilla

El Villarreal inicia este martes su camino en la Copa del Rey ante el Manacor con una advertencia muy clara de Iñigo Pérez porque no hay margen para la relajación. El entrenador navarro conoce los peligros de una competición en la que los equipos de menor categoría suelen poner en aprietos a los favoritos y ha trasladado ese mensaje a sus futbolistas antes del desplazamiento. "La Copa, tal y como está ahora organizada, da disgustos. Siempre hay un equipo o varios que se llevan ese disgusto inicial ante equipos que a priori son de menor nivel, pero remarco ese a priori", explicó en rueda de prensa.

El técnico considera que superar la eliminatoria también supondría un impulso anímico después de los últimos resultados. "El partido es de máxima importancia porque empezamos una competición que siempre da disgustos y no podemos relajarnos. Ganar impulsa el estado de ánimo", señaló. Por ello, descartó cambios masivos en su once y dejó claro que los jóvenes que entren en la convocatoria tendrán opciones por méritos propios.

Las bajas del Villarreal y el estado de Nico

Iñigo Pérez confirmó que Ilias Akhomach no estará disponible por unas molestias musculares, mientras que Carlos Romero y Nathan Saliba tampoco viajarán. Sobre el estado de Nicolas Pépé, el entrenador pidió prudencia, aunque confirmó que está integrado en el grupo. "Nico está dentro del equipo. Hay que tener algo de cuidado, pero está apto".

En el caso de Ilias, fue más pesimista. "A Ilias lo vamos a perder, no sé cuánto tiempo. Tiene algo a nivel muscular". Sobre Romero y Saliba, también los descartó para volar a Baleares. "No van a estar, pero espero que en el próximo entrenamiento estén. Hay que tener cautela".

El técnico también explicó que el equipo ha preparado el encuentro teniendo en cuenta las particularidades del terreno de juego, que cuenta con césped artificial. "Hoy quieres tomar contacto, saber qué pasa cuando pasas, cuando frenas, cuando chutas…", comentó.

"Una vez que tienes el edificio montado"

Más allá de la eliminatoria, el entrenador analizó la evolución del Villarreal y se mostró satisfecho con las sensaciones que dejó la victoria ante el Valencia en Mestalla, un resultado que permitió al equipo recuperar confianza. "Todos nos fuimos contentos y orgullosos de haber conseguido una victoria merecida y aliviar lo pasado", afirmó.

El navarro considera que el equipo ha mejorado en el control de las transiciones rivales, aunque todavía necesita soltarse con balón y ganar capacidad para sorprender. Para explicar el momento del proyecto, recurrió a una metáfora. "Una vez que ya tienes el edificio montado, tienes la libertad de pintar la habitación del color que quieras".

Freeman y la cantera, protagonistas

Iñigo Pérez también destacó el potencial de Alex Freeman y su capacidad para adaptarse a distintas posiciones. "Es humilde, trabajador. Hay que intentar que se exprese, que se libere. Puede jugar en muchos lugares", apuntó.

El técnico defendió igualmente la apuesta por los jóvenes de la cantera y aseguró que cualquier futbolista que entre en la convocatoria estará preparado para competir. "Si hay algún jugador canterano, es porque se lo ha ganado y está preparado". Sobre Nízar El Jmili y José Gaitán, explicó que se encuentran en una fase de desarrollo diferente a la de otros jóvenes como Alassane Diatta y Carlos Maciá, aunque dejó abierta la puerta a su participación.

Por último, insistió en que el Villarreal deberá adaptarse al ambiente que encontrará ante el Manacor y competir desde el primer minuto. "Tenemos que igualar esa frecuencia emocional. Ese es el primer paso. Pero vamos con máximo respeto", concluyó.