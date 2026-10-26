Aviso de García Pimienta tras el tropiezo contra el Oviedo: "En el fútbol se iguala todo. Si no demuestras intensidad, lo pasas mal"

El entrenador de la UD Almería ha hecho un llamamiento a la atención a sus jugadores de cara al partido de la primera ronda de la Copa del Rey que disputa su equipo contra a la modesta UD Castellonense de la Segunda RFEF

Sin tiempo para lamerse las heridas, la UD Almería vuelve a la acción este martes ya que se tiene que enfrentar a la UD Castellonense en partido correspondiente de la primera ronda de la Copa del Rey. Un encuentro en la que la UD Almería parte como gran favorita por la diferencia que hay de plantillas y también de categorías, pero para el cual Xavi García Pimienta no quiere ningún tipo de confianza. Más después del tropiezo que sufrió el conjunto indálico frente al Real Oviedo hace sólo unas horas.

La UD Almería está tocada porque perdió el liderato después de que se le escapara la victoria contra el Real Oviedo. El equipo que entrena Xavi García Pimienta ganaba 2-0, pero en los últimos minutos recibió dos tantos y no tuvo tiempo de reaccionar, teniéndose que conformar con el empate. "Han pasado solo 48 horas del duelo ante el Real Oviedo. Todos se merecen jugar y estaremos atentos a la enfermería. Es una buena oportunidad para que algunos empiecen a coger minutos"., ha explicado el técnico del equipo andaluz.

Xavi García Pimienta pide a sus jugadores de la UD Almería que no se confíen

A continuación, Xavi García Pimienta ha dicho que la UD Castellonense es un equipo que está haciendo las cosas bastante bien y ha pedido a sus jugadores que respeten a su rival y salgan a ganar desde el principio para pasar de ronda en la Copa del Rey. "Nos enfrentamos a un rival de Segunda Federación que está haciendo las cosas muy bien. La experiencia ya nos dice que si no te tomas en serio estos partidos lo acabas pasando muy mal. Por lo tanto, la atención es máxima, respetando muchísimo al rival, que va a tener esa motivación extra que siempre sucede cuando te enfrentas a un equipo de superior categoría, en este caso a un equipo de Segunda división".

De hecho, el entrenador de la UD Almería ha remarcado que el fútbol en la actualidad está todo muy igualado y no se puede dar ventaja a rivales. "Están consiguiendo ascensos de forma consecutiva en poco tiempo. En el fútbol se iguala todo. Si no demuestras intensidad, lo pasas mal. Debemos hacer un partido completo y estar muy mentalizados para conseguir la victoria y pasar de ronda".

Por último, Xavi García Pimienta, entrenador de la UD Almería, ha reflexionado sobre el terreno de juego de la UD Castellonense que es de césped artificial lo cual, bajo su punto de vista, le perjudica a su equipo. "Condiciona porque no estamos acostumbrados ni a entrenar ni a jugar en esa superficie, pero está claro que todos hemos estado en ese tipo de escenarios a lo largo de nuestras carreras. Nos adaptaremos a ese campo, el balón va a correr bien y no hay ningún tipo de excusa".

Sea como fuere, la realidad es que la UD Almería es favorita frente a la modesta UD Castellonense y, por tanto, el equipo que entrena Xavi García Pimienta debería pasar la primera eliminatoria de Copa del Rey.