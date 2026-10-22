García Pimienta descarta fichajes: "Ahora mismo no me lo planteo"

El entrenador de la UD Almería se muestra contento con el comienzo de temporada de su equipo, siendo muy claro respecto a la opción de fichar en invierno. Por otro lado, ha tenido palabras de elogio hacia Marc Cucurella, al que entrenó en las categorías inferiores del Barça

Xavi García Pimienta ha repasado la actualidad de la UD Almería la cual es líder en solitario de la clasificación de Segunda división al haber obtenido 24 puntos en las 10 primeras jornadas disputadas. El entrenador catalán está muy feliz por el arranque de temporada lo que le ha hecho manifestar que no espera fichajes de cara a la recta final de la campaña ya que actualmente confía en los jugadores que tiene.

Por otro lado, Xavi García Pimienta ha tenido tiempo tiempo de hablar de Marc Cucurella, al cual entrenó en las categorías inferiores de la FC Barcelona y que ahora es considerado uno de los mejores jugadores del mundo ya que es clave en la Selección Española y en el Real Madrid.

Xavi García Pimienta analiza el momento de la UD Almería

García Pimienta, en una entrevista en As, se ha mostrado contento por el comienzo de temporada de la UD Almería. "El equipo va creciendo y cogiendo los conceptos que venimos trabajando desde la pretemporada, aunque tenemos mucho margen de mejora".

El entrenador catalán también se ha congratulado por cómo se han adaptado los jugadores de la UD Almería a su sistema y estilo de juego. "Nosotros llegamos aquí con una metodología y una forma de entrenar que se la planteamos a ellos y han estado muy receptivos. Si no hubiese sido así, habría sido muy complicado implementar el modelo. La grandeza de lo que está pasando es que los jugadores se han adaptado muy bien, han sido capaces de creer en ello y cada vez lo hacen mejor".

A pesar de todo, García Pimienta ha opinado que su UD Almería tiene margen de mejora. "Especialmente en el juego ofensivo. Hay momentos en los que, por la capacidad que tienen los jugadores, podríamos ser todavía más propositivos con el balón y llevar el partido a terrenos donde más nos interesa".

Por último, ha descartado fichar en el mercado de invierno que se abrirá en el próximo mes de enero de 2027. "Ahora mismo no me lo planteo. Si viene un jugador que mejora lo que tenemos y nos puede ayudar, estaría encantado. Confío mucho en los jugadores que tenemos".

García Pimienta, feliz de haber ayudado a Marc Cucurella a ser profesional

García Pimienta también ha elogiado a Marc Cucurella, al cual entrenó en las categorías inferiores del FC Barcelona. "Sabíamos que iba a ser futbolista profesional. Era un tío que se lo dejaba todo, que entrenaba y jugaba al cien por cien. Lo tuve en la etapa juvenil y en el filial y tenía recursos ofensivos y defensivos".

El catalán se ha mostrado feliz por el que fuera su pupilo en el Real Madrid. "No obstante, es muy difícil jugar a ese nivel en los equipos que ha estado y ahora en el Real Madrid. Especialmente si uno no acaba llegando al primer equipo del Barça y tiene que irse a Eibar y Getafe. Ha rendido siempre a un nivel excelente y lo sigue haciendo".

Marc Cucurella, jugador del Real Madrid, en un partido.

Por último, ha señalado que está contento de haber ayudado a Marc Cucurella en su formación. "En ese proceso, me siento muy feliz de haber ayudado, aunque sea un poquito, en la formación de jugadores que ahora están en el fútbol profesional".