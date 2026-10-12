Álex Sola vuelve a entrenar con la UD Almería y recibe el apoyo de Pacheta: "Es un ser humano extraordinario"

El futbolista se ha entrenado con total normalidad junto al resto de sus compañeros de equipo y está a disposición de Xavi García Pimienta, su entrenador, de cara al próximo partido de Segunda división en donde el club indálico se medirá al Sanse, filial de la Real Sociedad

Tiempos de felicidad corren en la UD Almería en donde todo es alegría después de haber enlazado su sexta victoria consecutiva lo que ha provocado que el equipo indálico ascienda a la la segunda posición de la clasificación de Segunda división. Un buen momento que se junta con la reincorporación de Álex Sola a la disciplina de grupo una vez ha quedado atrás su accidente de coche de hace unos días. Tal y como informó Xavi García Pimienta, entrenador de la UD Almería, el futbolista se ha entrenado con normalidad este lunes y está disponible para jugar. Un Álex Sola que ha recibido el apoyo de Pacheta, su extécnico en el Granada CF.

Después de haber ganado al CD Leganés por 3-0, en teoría un rival directo en la lucha por el ascenso a Primera división, Álex Sola ha sido la gran novedad en el entrenamiento que ha realizado la UD Almería. El futbolista quiere dejar atrás toda la polémica derivada por su accidente de coche hace varios días y desea jugar con su actual equipo al cual llegó este pasado verano procedente del Granada CF. Allí sigue de entrenador Pacheta quien en las últimas horas ha lanzado un mensaje de apoyo a su exfutbolista.

"Es un ser humano extraordinario. Que pague los errores que cometa, como hizo aquí, pero es un tío cariñoso y al que quiero mucho y al que me consta que también quiere mucho toda la gente del club con la que trabajó al menos aquí. Siempre le querré conmigo por su amabilidad para ganarse a todo el mundo", dijo el entrenador del Granada CF cuando fue preguntado por Álex Sola.

La participación de Álex Sola en el entrenamiento de la UD Almería de este lunes fue anunciado por Xavi García Pimienta quien señaló que el atacante podría jugar el próximo partido liguero contra el Sanse, filial de la Real Sociedad. "A partir de la semana que viene Álex Sola se incorpora con el grupo. De momento está entrenando de forma individual. A partir del lunes entrena con el equipo y será uno más de la plantilla y, si lo estimo oportuno, participará de los partidos y ya está".

A sus 27 años, Álex Sola, de momento, sólo ha disputado 95 minutos repartidos en 5 partidos con la UD Almería en lo que va de temporada.

La UD Almería, en un gran momento de forma

La UD Almería, por otro lado, atraviesa un gran momento de forma ya que ha enlazado su sexta victoria consecutiva tras derrotar al CD Leganés el pasado fin de semana.

Xavi García Pimienta valoró muy positivamente el triunfo y el estado de forma de su equipo. "Tiene mucho mérito la victoria porque el Leganés ha hecho un trabajo brutal. Nos ha costado muchísimo durante la primera parte. No hemos tenido problemas en defensa, pero nos costaba mucho llegar. En el descanso, hemos hablado de tener paciencia y no ponernos nerviosos. Había que aprovechar las oportunidades y Miguel De la Fuente ha estado muy acertado de cara a portería. También hemos conseguido tener mucho el balón, generar ocasiones de gol e impedir los contraataques del Leganés. El equipo ha hecho un partido muy completo. Este es el camino que seguir".