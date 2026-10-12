Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la victoria del Oviedo y el cambio de líder en la jornada 9

La derrota del Eibar, unida a la del Castellón durante el fin de semana, han permitido que el Almería los supere y se coloque en cabeza

Cambio de líder y de un técnico al final de la jornada 9 de LaLiga Hypermotion en tres días de competición en los que cayeron los dos equipos que estaban en posiciones de ascenso la pasada semana: Castellón y Eibar. Los castellonenses, además, han visto cómo salen de esas dos primeras plazas de privilegio. La UD Almería pasa a comandar la tabla.

El triunfo del Oviedo en el estreno de José Luis Morales da alas a los asturianos y ven como uno de sus rivales, el Girona, se dejaba puntos en Tenerife en el partido que cerraba la jornada. Precisamente, en Canarias, aunque en otra isla, ha llegado la destitución. De la Barrera ya ha dejado de ser entrenador de la UD Las Palmas.

Real Oviedo 3-1 Eibar

En el partido estrella de la jornada 9, el Real Oviedo frenó la racha de siete triunfos consecutivos de la SD Eibar y le privó del liderato tras imponerse en el Carlos Tartiere. Un temprano gol de Mikel Goti y un brillante doblete del central Carlos Domínguez sentenciaron el encuentro para el cuadro carbayón.

Los locales se adelantaron en el minuto 3 cuando Goti culminó con un disparo seco una jugada iniciada por Enzo Pérez. El Eibar reaccionó buscando la igualada, pero chocó repetidamente contra un sensacional Aarón Escandell bajo palos. El Oviedo castigó la falta de puntería visitante al filo del descanso con el 2-0, obra de Carlos Domínguez.

En la reanudación, el conjunto armero recortó distancias en el minuto 74 por mediación de Iván Gil, poniendo emoción al tramo final. Sin embargo, cuando el Eibar más apretaba en busca del empate, Domínguez apareció de nuevo en el minuto 85 con un potente zapatazo que firmó el 3-1 definitivo y selló la victoria ovetense.

Tenerife 1-1 Girona

El Tenerife y el Girona jugaban el partido que cerraba la jornada, en el que ambos firmaron un trabajado reparto de puntos. Los goles en la primera mitad de Yáser Asprilla y Enric Gallego dictaron el resultado definitivo en un encuentro muy igualado.

El cuadro visitante se adelantó nada más comenzar el choque, en el minuto 4, tras un mal despeje defensivo de León que Asprilla aprovechó en el punto de penalti para anotar libre de marca. El Tenerife reaccionó y, a los 25 minutos, por mediación del de siempre, Enric Gallego, lograron la igualada. El punta chicharrero cabeceó de forma certera un preciso centro de Nacho Gil.

La igualdad se mantuvo tras el descanso, con un Girona dominador de la posesión y reparto de ocasiones en ambas áreas. Con este resultado, el Tenerife permanece en la duodécima posición a cuatro puntos del 'play off' -y del descenso-, mientras que el Girona se sitúa séptimo, a solo un punto de las plazas de promoción de ascenso.

Resultados de la jornada 9 de LaLiga Hypermotion

Real Mallorca 3-1 Las Palmas

Eldense 1-2 Córdoba

Ceuta 1-2 Sabadell

Celta Fortuna 4-1 Real Sociedad B

Andorra 1-0 Castellón

Almería 3-0 Leganés

Real Mallorca 3-1 Las Palmas

Valladolid 5-0 Albacete

Burgos 0-1 Granada

Oviedo 3-1 Eibar

Tenerife 1-1 Girona

Clasificación de LaLiga Hypermotion tras la jornada 9

1. UD Almería - 21 puntos (16-5)

2. SD Eibar - 21 puntos (19-10)

3. CD Castellón - 20 puntos (15-4)

4. RCD Mallorca - 17 puntos (11-4)

5. CE Sabadell - 16 puntos (10-7)

6. Real Sporting - 16 puntos (9-8)

7. Girona FC - 15 puntos (15-9)

8. Burgos CF - 14 puntos (12-10)

9. Real Oviedo - 14 puntos (11-9)

10. Granada CF - 14 puntos (14-13)

11. Real Valladolid CF - 12 puntos (13-11)

12. CD Tenerife - 12 puntos (11-13)

13. Celta Fortuna - 11 puntos (14-15)

14. CD Eldense - 11 puntos (10-11)

15. UD Las Palmas - 11 puntos (13-16)

16. CD Leganés - 11 puntos (6-14)

17. FC Andorra - 10 puntos (13-15)

18. Córdoba CF - 9 puntos (14-20)

19. R. Sociedad B - 8 puntos (12-17)

20. Cádiz CF - 7 puntos (11-11)

21. AD Ceuta FC - 5 puntos (8-20)

22. Albacete BP - 1 puntos (5-20)