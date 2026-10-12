Ya son cuatro los entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas ha anunciado el despido de Rubén de la Barreara como técnico del conjunto amarillo después de una mala racha de resultados y dudas en el juego

Rubén de la Barrera ha sido destituido este lunes como entrenador de la UD Las Palmas, convirtiéndose así en el cuarto técnico destituido en LaLiga Hypermotion en lo que va de la presente temporada. De la Barrera, que llegó a la entidad amarilla el pasado mes de junio, ha sido despedido tras nueve jornadas en las que el equipo canario ha cosechado tres victorias, dos empates y cuatro derrotas.

El técnico gallego abandona el conjunto amarillo con once puntos de 27 posibles, un rendimiento del 40,7 % de los puntos en juego y una diferencia de goles negativa de tres tantos. Los números reflejan una trayectoria de más a menos. Las Palmas arrancó el campeonato con victorias ante el Albacete (2-1) y el Ceuta (0-2), y también logró imponerse al Cádiz (0-1). Sin embargo, la derrota frente al Girona (5-2) ya dejó señales de fragilidad defensiva que volverían a aparecer a lo largo del campeonato.

En el apartado ofensivo, el equipo anotó trece goles en nueve partidos, una media de 1,44 tantos por encuentro. En defensa, recibió 16, lo que eleva la media hasta 1,78 goles encajados por jornada. El saldo negativo de tres tantos resume las dificultades del equipo para encontrar un equilibrio entre la propuesta de juego y la seguridad atrás.

Un tramo final sin victorias

El deterioro de los resultados se hizo especialmente evidente en las cuatro últimas jornadas. Las Palmas sumó un empate y tres derrotas ante Burgos (1-2), Eibar (3-2), Valladolid (2-2) y Mallorca (3-1). En ese periodo, el conjunto insular encajó diez goles y solo consiguió seis, sin lograr ninguna victoria.

La derrota por 3-1 en Son Moix terminó por precipitar la decisión del club. Más allá del resultado, el equipo volvió a sufrir en la salida de balón y concedió ocasiones a partir de pérdidas en zonas comprometidas. El propio De la Barrera reconoció tras el encuentro las dificultades para superar la presión rival y la falta de continuidad en el juego.

Cuarto técnico destituido en Segunda

La inestabilidad en los banquillos vuelve a ser protagonista en LaLiga Hypermotion. La competición de Segunda División ya acumula cuatro destituciones en la temporada 2026-2027, una cifra que refleja la exigencia de una categoría marcada por la igualdad y la presión por conseguir resultados desde las primeras jornadas.

La última salida ha sido la de Rubén de la Barrera, destituido por la UD Las Palmas tras nueve jornadas de competición. Su marcha se suma a las de Imanol Idiakez, Claudio Barragán y Alberto González, en una temporada en la que varios clubes han optado por cambiar de rumbo antes de alcanzar el ecuador del campeonato.

El primer caso del curso, y sin duda el más extravagante, fue la marcha de Imanol Idiakez del Cádiz a falta de cuatro días para el comienzo de la temporada 2026-2027 en Segunda, después de haber dirigido al equipo en seis encuentros la pasada campaña y de ser el máximo responsable en la pretemporada.

El 11 de agosto, el club y el técnico comunicaron que habían alcanzado un acuerdo para poner fin a la vinculación entre ambas partes, una decisión que llegó de "mutuo acuerdo". Su puesto lo ocupó Albert Celades, exentrenador de los combinados sub-20 y sub-21 de la selección española, desde 2012 hasta 2018, del Valencia (temporada 2019-2020) y del Pafos chipriota (temporada 2025-2026).

El segundo fue Claudio Barragán, que fue despedido por el Eldense tras la cuarta jornada de competición en Segunda, en la que el equipo había sumado dos puntos de doce posibles, fue relevado de forma interina por Josep Ferrando, hasta entonces segundo entrenador, y después por Javier Calleja.

Alberto González, destituido por el Albacete, fue el tercero. Perdiò su puesto tras perder frente al Eibar en la octava jornada, seguir como colista con un punto de veinticuatro posibles y no saber ganar en el arranque de LaLiga Hypermotion.