Jesé Rodríguez se rompe en plena crisis de Las Palmas

El conjunto canario presenta un parte de numerosas bajas para visitar al Mallorca después de tres semanas sin ganar

Panorama complicado el que se le presente a la UD Las Palmas. El futbolista Jesé Rodríguez causará baja en los próximos partidos debido a una rotura de fibras, según ha comunicado este martes el club isleño.

Las pruebas efectuadas el lunes al delantero grancanario, tras las molestias sufridas durante el partido del domingo ante el Real Valladolid, confirmaron que el futbolista padece una lesión en el abductor izquierdo.

Su ausencia se unirá a la de una amplia lista de jugadores lesionados que hay ya en el equipo amarillo en los dos primeros meses de LaLiga Hypermotion (Segunda).

"Tranquilidad, lo vamos a sacar desde la unión. Volveré mejor y más fuerte", escribió el delantero en sus redes sociales.

Ante las lesiones, la cantera amarilla da la cara

El defensa grancanario Adrián Rodríguez se convirtió el pasado domingo en el tercer canterano que debuta esta temporada en LaLiga Hypermotion con la UD Las Palmas a las órdenes de Rubén de la Barrera, tras los atacantes Rafa Cruz y Elías Romero.

El técnico coruñés decidió que el futbolista de Carrizal (Gran Canaria) sustituyese en el minuto 72 a Andrés Rodríguez en el partido ante el Real Valladolid, por unas molestias que acusaba el jugador murciano.

En una entrevista concedida a la emisora oficial del club, UD Radio, Adrián Rodríguez reconoció haber "cumplido un sueño" y aseguró no haber sentido la presión de estrenarse en el Estadio de Gran Canaria ante más de 16.000 espectadores.

"Tenía ganas de contactar con el balón, salí seguro de mí mismo, con confianza, y quería transmitirla porque era lo que el partido requería. Un debut en Segunda División no pasa todos los días y es algo que voy a recordar toda mi vida", explicó el jugador, de 21 años.

Adrián Rodríguez puede jugar tanto de lateral zurdo como de defensa central, y reveló que De la Barrera le ha dicho que tiene un buen manejo de balón, aunque le ha corregido "algunos conceptos tácticos".

Tras jugar con Las Palmas Atlético y bajar después al segundo filial de la cadena, Las Palmas C (Tercera Federación), el futbolista sureño vio recompensado su trabajo diario con sus primeros minutos de amarillo bajo la tutela del equipo profesional.

"Aquí no se queda todo, voy a luchar por mi futuro", aseguró el jugador, deseoso de aprovechar la oportunidad que se le ha presentado por las numerosas bajas que sufre el conjunto grancanario.

Un Mallorca, en horas bajas

Mientras tanto, el RCD Mallorca, próximo rival del conjunto amarillo, ha realizado una nueva sesión de entrenamiento este miércoles con las bajas de sus futbolistas con compromisos internacionales, que regresarán en las próximas horas a la isla, y los lesionados, de los cuales ninguno está cerca de regresar.

El técnico bermellón, Luis García, no ha podido contar con Lucas Bergström, Martin Valjent y Zito Luvumbo, los tres convocados para el último duelo de sus respectivas selecciones disputado este martes.

Por otra parte, el colombiano Dani Luna ha sido el único jugador de baja que ha pisado el césped de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, haciendo un trabajo de readaptación separado del grupo.

En el caso de Manu Morlanes y Antoniu Roca, ambos se encuentran recuperándose de sus recientes intervenciones quirúrgicas, que les dejarán fuera de combate durante los próximos mese