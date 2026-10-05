Las Palmas tiene un grave problema en su estadio

El conjunto isleño está siendo abandonado por su afición en el Estadio Gran Canaria, que cada vez registra una entrada más pobre

Los jugadores de la UD Las Palmas, calentando antes de medirse al Real Valladolid.IMAGO

La UD Las Palmas y el Real Valladolid empataron en el Estadio de Gran Canaria (2-2), un resultado que no resuelve los problemas de ambos equipos, con crisis de resultados en el conjunto amarillo y un rival que continúa sin ganar fuera de casa.

Y fue un partido que sirvió para comprobar una vez más que el feudo canario está cada vez más vacío. Sin ir más lejos, este pasado domingo, registró la peor entrada de la temporada 2026-2027, acumulando en estos cuatro partidos en casa casi 9.300 espectadores menos que en la campaña anterior a estas alturas.

La asistencia al recinto de Siete Palmas desciende con el paso de las jornadas después de que el pasado 16 de agosto acudiesen 18.087 espectadores al partido inaugural del campeonato, frente al Albacete Balompié, resuelto por el conjunto isleño con un gol en el tiempo de prolongación (2-1), en lo que ha supuesto su única victoria como local hasta ahora.

Pese a cerrar su campaña de abonados con más de 25.000 pases emitidos -según cifras oficiales-, la tendencia bajista se ha confirmado en los siguientes compromisos ligueros del equipo amarillo, frente a Leganés (17.826), Burgos (17.816) y Valladolid (16.489), con una asistencia media de 17.554 personas por encuentro, lo que supone un 54,2 % del aforo del recinto.

Con las actuales cifras de asistencia en esos primeros partidos disputados, la Unión Deportiva no hubiera llenado el desaparecido Estadio Insular, cuya capacidad era de 20.000 asientos.

En los cuatro primeros partidos como local de la temporada anterior, ante Andorra, Málaga, Real Sociedad B y Almería, la cifra total de asistencia se elevó a 79.503 espectadores, con un promedio de 19.876 por encuentro.

La comparativa con respecto al presente campeonato indica que acudían entonces 2.322 personas más a cada partido, y casi 9.300 más en el total acumulado.

La UD Las Palmas, situada en la mitad de la clasificación después de tres victorias, dos empates y tres derrotas, disputará en octubre dos partidos más en el Estadio de Gran Canaria, de manera consecutiva, frente al CD Castellón, el sábado 17, y Real Sociedad B, siete días después.

Las Palmas ya conoce su primer rival de Copa del Rey

La Real Sociedad Deportiva Alcalá será el rival de la UD Las Palmas en la primera eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol 2026-2027, según ha deparado el sorteo llevado a cabo este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

(Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad), se disputará a partido único entre los días 27 y 29 de octubre, con la posibilidad de prórroga y penaltis en caso de que los partidos terminen con empate en el marcador.

Sergio Ruiz, operado con éxito

En cuanto al capítulo meramente deportivo, el futbolista de la UD Las Palmas Sergio Ruiz ha sido intervenido quirúrgicamente de una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda, una operación que se ha desarrollado con éxito, según informó el club isleño de LaLiga Hypermotion.

El tiempo de baja del jugador cántabro será "según evolución", añade el parte médico de la entidad. Sergio Ruiz, de 31 años, ha participado en tres partidos ligueros -solo uno de ellos como titular- en el presente campeonato de Segunda División.

El jugador nacido en El Astillero, con contrato hasta 2028 y una temporada más opcional, disputó 43 encuentros oficiales en su primera etapa en la UD Las Palmas, hace más de cuatro años, en los que marcó cinco goles y dio seis asistencias.