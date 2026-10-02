Adrián Fuentes, goleador del Mallorca: "Es una ilusión jugar en Primera división, hay compañeros que lo han hecho, yo no, es un tren que pasa una vez en la vida"

El madrileño, de 30 años, está respondiendo a la exigencia de llegar a uno de los equipos candidatos a subir a la élite del fútbol español. Ha llegado tarde al profesionalismo, pero el ariete aún tiene objetivos que desea cumplir y que quiere lograr con el club balear

Adrián Fuentes, delantero del RCD Mallorca, ha tomado la palabra para hablar de su buen momento de forma y de su gran inicio de temporada ya que ha marcado 4 goles en 7 partidos, contribuyendo a que el equipo balear esté en la sexta posición de la clasificación de Segunda división. Un puesto que no es suficiente para el RCD Mallorca lo cual sabe el madrileño que tiene la ilusión y el sueño de jugar en Primera división lo cual quiere hacer con el club bermellón.

Adrián Fuentes se ha establecido en la élite después de una temporada en el Córdoba CF en el cual marcó 14 goles. El delantero del RCD Mallorca no se siente presionado. "Soy consciente de que se me juzgará por meterlas o fallarlas pero cuando no entraba estaba seguro de que iba a llegar más pronto que tarde. El problema sería no generarlas. Pero soy una roca mental en ese aspecto, creo que es lo más importante. Cuando un futbolista no tiene la cabeza firme y fuerte te puede jugar malas pasadas. Estás expuesto y no puedes permitir que te afecten las críticas. Mi mentalidad es no bajar los brazos nunca. Cuando no entraban quería meterlas, claro, pero el fútbol no se acaba y habrá otra. Lo importante era pulir los detalles. Meter el primero te da liberación, pero la presión es buena porque te hace fuerte y te hace exigirte. Hay que estar al pie del cañón", argumenta en COPE.

El madrileño se ve jugando durante muchos años. "Espero que me queden muchos años de carrera, así lo creo. Lo voy a pelear. Si echo la vista atrás no ha sido fácil, no me han regalado nada. Cuando debuté en Segunda división el año pasado para mí era un sueño debutar en el fútbol profesional. Había trabajado mucho y había tenido momentos malos. Cuando llegué al Córdoba de nuevo y en segunda tenía la ilusión de un niño. He llegado a Segunda división y a ver si puedo seguir, a ver si puedo llegar a Primera división y ya el techo lo pondrá mi carrera. Hay momentos que parece que se acaba, que no cuentan contigo, el fútbol no tiene memoria. Me sirvió muchísimo el apoyo que tengo en casa, mi familia, el psicólogo deportivo con el que trabajo desde hace ya cuatro años. En mi día a día es mi pareja y quien más me ayuda y mis padres hacen de padres desde la distancia, me apoyan, me dan buenos consejos. El profesional, el coach, con el que trabajo cada dos semanas y tratamos de buscar todas las cosas positivas y convertir las negativas en positivas".

Por último, Adrián Fuentes dice que tiene la ilusión de jugar en Primera división algún día y si es con el RCD Mallorca mejor. "Ahora mismo me siento teniendo 30 años como un chaval de 24, físicamente, espero por mis condiciones y lo que me cuido poder jugar muchos años. Puedo dar un rendimiento alto en los próximos años, puede ser que sea aquí los años que esté. Para mí es importante también conseguir los objetivos. Es una ilusión jugar en Primera división, hay compañeros que lo han hecho, yo no, es un tren que pasa una vez en la vida".