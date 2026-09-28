Hospitalizan al 'Pichu' Cuéllar tras caerle una estructura en la cabeza

El veterano guardameta del Mallorca tuvo que ser evacuado a un centro médico después del accidente ocurrido en el comedor de la ciudad deportiva y permanecerá 24 horas bajo vigilancia

Iván 'Pichu' Cuéllar ha vivido este lunes uno de los mayores sustos de su larga trayectoria profesional. El guardameta del Mallorca ha tenido que ser trasladado a un hospital después de sufrir una herida de consideración en la cabeza al desplomarse una estructura de grandes dimensiones en el comedor de la ciudad deportiva del conjunto balear.

El futbolista fue atendido inicialmente en las propias instalaciones y, posteriormente, trasladado a un centro hospitalario, donde permanecerá las próximas 24 horas en observación.

El accidente se produjo después de que el portero asturiano hubiera terminado su entrenamiento y se dirigiera, como es habitual, al comedor de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio. Fue entonces cuando una parte de la decoración de la sala se desprendió y terminó golpeándole en la cabeza.

Una estructura de grandes dimensiones

El propio Mallorca confirmó el incidente a través de un comunicado en el que detalló las circunstancias del suceso y el estado del futbolista. "Esta mañana Iván 'Pichu' Cuéllar ha sufrido una herida de consideración en la cabeza tras el desplome de una estructura voluminosa que formaba parte de la decoración del comedor de la Ciutat Esportiva Antonio Asensio", explicó la entidad bermellona.

El guardameta recibió asistencia médica inmediatamente después del golpe antes de ser trasladado al hospital para someterse a las correspondientes pruebas y permanecer bajo supervisión médica. El club añadió que «permanecerá las próximas 24 horas en observación".

Pese a lo aparatoso del accidente y a la consideración de la herida, las informaciones facilitadas hasta el momento apuntan a que Cuéllar se encuentra fuera de peligro. El Mallorca no ha comunicado, por ahora, un diagnóstico más concreto ni el periodo exacto que deberá permanecer alejado de los terrenos de juego.

Un contratiempo para Luis García

Más allá del susto personal para el futbolista, su presencia en el próximo compromiso liguero queda ahora en el aire a la espera de conocer su evolución.

La situación se complica además por la ausencia de Bergström, convocado con Finlandia. De esta manera, Arnau Tenas es actualmente el único portero del primer equipo disponible para el técnico, mientras que Toni Dols y Nil Torreguitart pueden ocupar un espacio en los entrenamientos.

Cuéllar, de 42 años, llegó al Mallorca en el verano de 2023 tras una extensa carrera en el fútbol español. El asturiano ha defendido, entre otras, las camisetas del Atlético de Madrid, Eibar, Sporting de Gijón y Leganés, además de la del conjunto bermellón.