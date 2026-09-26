Raíllo deja claro su futuro: "Siempre voy a escuchar al Mallorca por encima de todo y no voy a ser egoísta"

El central de 34 años acaba contrato al final de esta temporada con el equipo balear. El andaluz, ahora mismo, no piensa en su futuro debido a que centra todos sus esfuerzos en lograr el ascenso a Primera división con el RCD Mallorca

Antonio Raíllo, uno de los líderes del RCD Mallorca, acaba contrato al final de esta temporada pero eso no va a ser un problema para la continuidad ya que el andaluz ha asegurado que a pesar de contar con ofertas siempre le dará prioridad al club balear con el que tiene el objetivo de regresar a la Primera división.

"La primera opción siempre será el Mallorca. Llevo muchos años aquí y con Pablo Ortells hay una relación que va más allá de que sea mi director deportivo: hay amistad. Siempre voy a escuchar al Mallorca por encima de todo y no voy a ser egoísta; hay que mirar qué es lo mejor para el club, para el equipo y para todos. Si se da esa situación, sería el más feliz del mundo. Pero en el fútbol no sabes lo que puede pasar. Puede salir una oferta que le interese al club y, si es buena para todos, habría que hablarlo. Lo importante es que se tome la decisión que sea mejor para el Mallorca y para el conjunto de la situación", ha explicado Antonio Raíllo en una entrevista en Radio Marca hace unos días.

Por otro lado, el central ha confirmado que ha tenido ofertas para salir del RCD Mallorca. "En el fútbol siempre hay cantos de sirena; unas cosas están más cerca que otras. El tema es que se pueda dar y que todas las partes estén de acuerdo. Con Pablo siempre he tenido una relación muy buena: hemos hablado con naturalidad de todo, de lo que había, de lo que opinábamos y de lo que era mejor. Ha sido siempre algo cercano y familiar".

Antonio Raíllo, centrado en ascender a Primera división con el RCD Mallorca

Antonio Raíllo ha señalado que el único objetivo que tiene es el de ascender a Primera división. "Dejar al Mallorca en Segunda, después de tantos años en Primera y de haber logrado una cierta estabilidad, me duele. Yo llegué a un Mallorca que estaba en la parte baja de Segunda y, por trayectoria, mi deber es dejarlo en Primera. Es un objetivo personal, por orgullo. Quiero dejarlo mejor de lo que estaba cuando llegué".

Por otro lado, el central se ha mostrado conforme con el equipo que ha construido el RCD Mallorca de cara a esta temporada. "Creo que todos hubiéramos firmado una plantilla así al principio de temporada. Tiene muchas opciones, muchas armas y jugadores de estilos diferentes; eso te permite cambiar según cada partido. Veo una plantilla completa y compensada. Jugar al Football Manager desde casa es muy sencillo, pero el día a día de un director deportivo es mucho más complicado por el equilibrio económico y deportivo".

Por último, ha elogiado a su entrenador, Luis García. "Me parece un entrenador espectacular y una persona increíble. Busca la mejora constante de todos los jugadores. Muchas veces da la sensación de que estoy enfadado o recriminando algo, pero no es así: hablamos de lo que podemos mejorar. Los dos buscamos lo mismo, que es lo mejor para el equipo".