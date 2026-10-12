Jonathan Viera rescinde su contrato por sorpresa y queda libre

El jugador canario ha puesto fin a su breve etapa en el Ratchaburi FC de Tailandia justo después de haber criticado la planificación de la UD Las Palmas, a la que le gustaría regresar algún día como entrenador, aunque aún no ha decidido si seguirá en activo o colgarás la botas

Un nuevo futbolista español se suma a la lista de jugadores libres, como es el caso de Sergio Ramos, Dani Parejo o Carvajal, cuyo fichaje por el Getafe no ha sido aprobado por LaLiga, aunque aún podría haber novedades al respecto. Así, el último veterano ilustre en pasar al paro es Jonathan Viera, que ha puesto fin a su aventura en Tailandia, donde desembarcó el pasado mes de julio, mucho antes de los previsto.

Por sorpresa, el futbolista canario de 36 años ha rescindido "con efecto inmediato" el contrato que firmó Ratchaburi FC hasta el 30 de junio de 2027. Ha sido el propio club asiático el que ha dado a conocer públicamente la noticia, anunciando que se ha llegado a esta determionación de "mutuo acuerdo", al tiempo que ha deseado "suerte" al centrocampista en su futuro profesional.

Cinco encuentros y dos asistencias como bagaje

La sexta experiencia en el extranjero del que fuese internacional español, por tanto, apenas ha durado dos meses y medio, periodo en el que únicamente ha disputado cinco encuentros, uno en la Liga de Campeones Élite de la AFC y todos ellos como titular, dejando un bagaje de dos asistencias. Un repentino adiós, pese a contar para el técnico, Worrawoot Srimaka, después de haber llegado al conjunto tailandés, conocido como 'Los Dragones', para convertirse en una de las estrellas de su nuevo y ambicioso proyecto deportivo, tras acabar en tercera posición en el campeonato local la pasada temporada.

Para ello, además de Jonathan Viera, el Ratchaburi FC ya contrató el pasado mes de febrero al también mediocentro canario Roque Mesa, sumándose ambos a Tana, otro ex de la UD Las Palmas que lleva en sus filas desde 2024. Una representación española a la que se ha unido este mismo mes al central gallego Pablo Insua, que se encontraba sin equipo tras salir el pasado verano del Real Zaragoza.

Antes de pasar por Tailandia, el ex jugador del Valencia, Rayo Vallecano y UD Almería también ha jugado en su larga carrera en Bélgica (Standard de Lieja), China (en dos etapas diferentes en en el Beijing Guoan), Emiratos Árabes Unidos (Khor Fakkan) y Malasia (Johor DT). Entre medias, ha vivido varias idas y vueltas a la UD Las Palmas, pero parece que esta vez su regreso al conjunto insular se antoja bastante improbable.

Las críticas de Jonathan Viera a Luis Helguera y sus planes de futuro

No en vano, la salida de su último equipo coincide con unas declaraciones del canario en las que dejó patente sus diferencias con Luis Helguera, director deportivo del club. "Yo soy claro. La plantilla no se puede hacer como se ha hecho. Se nos van los dos mejores centrales de la categoría y ahí tienes que reforzarte. No puedes poner a Enzo de lateral, no puedes dejar ir a los dos laterales y no traer a nadie", aseguró, expresando su deseo de volver algún día pero "de otra manera", sin esconder su deseo de sentarse en el banquillo del Estadio de Gran Canaria como técnico.

“Si me retiro, me sacaré los títulos de entrenador y empezaré a formarme y a viajar para conocer. Ojalá acabe entrenando a la UD Las Palmas, pero queda un largo camino”, afirmó. Un deseo complicado de cumplir mientras Helguera sea quien toma las decisiones en la parcela deportiva.

Mientras decide si cuelga las botas o no, sí hay que tener en cuenta que Jonathan Viera no puede fichar ahora por un club español al haberse convertido en agente libre con el mercado ya cerrado. Tendrá que esperar por tanto a enero para encontrar un nuevo destino