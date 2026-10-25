El Castellón de Pablo Hernández, listo para dar un golpe a LaLiga Hypermotion tras el tropiezo del Almería de García Pimienta

El cuadro orelluts tiene este domingo ante el Sporting de Gijón una oportunidad perfecta para colocarse líder, posición que no ocupa desde la jornada séptima. El Almería de García Pimienta se dejó dos puntos ante el Real Oviedo

La jornada 11 de LaLiga Hypermotion llegará este domingo casi a su punto y final a excepción del duelo de este próximo lunes entre Burgos y Andorra. Después de la disputa de cinco encuentros este pasado sábado, donde se midieron: Almería y Oviedo, Girona y Celta Fortuna, Las Palmas y Real Sociedad B, Leganés y Mallorca, Córdoba y Eibar y el viernes el Granada - Real Valladolid, este domingo se disputan cuatro encuentros más.

El Castellón será el equipo que junto al Sporting de Gijón cierre los choques dominicales a partir de las 18:30 debido a que LaLiga ha querido que no haya partido a las 21:00 horas para que no coincida con el Clásico de LaLiga EA Sports entre FC Barcelona y Real Madrid. De este modo en Castalia, los de Pablo Hernández contarán con una oportunidad de oro de asestar un importante golpe, que no definitivo, a LaLiga Hypermotion.

El Castellón de Pablo Hernández, a aprovechar el tropiezo del Almería de García Pimienta

El Almería de García Pimienta fue incapaz este pasado sábado de pasar del empate en la visita que tuvo en territorio indálico por parte del Real Oviedo. A pesar de que Sergio Arribas y Miguel de la Fuente adelantaron a los andaluces, un gol de Jacobo González en el 87 y otro de Pulido en propia puerta, dejaron en papel mojado la que podría haber sido la octava victoria consecutiva del Almería.

Ese empate lo celebró el Castellón ya que con el tropiezo del Almería, a los orelluts se les abría la posibilidad de asaltar el liderato de LaLiga Hypermotion este mismo domingo. El Castellón de Pablo Hernández empezó la temporada de manera prácticamente inmejorable ya que los orelluts, de los 24 primeros puntos en juego, lograron sumar 22.

El Castellón solo empató en la segunda jornada ante el Sabadell. Con ese ritmo de puntos, se dio lo más lógico y es que el Castellón se aupó a la primera plaza desde la jornada cuatro hasta la siete (ambas inclusive). No fue hasta la jornada ocho cuando después de empatar ante el Ceuta, perdió el liderato a manos del Almería.

Pablo Hernández en un encuentro del Castellón de esta temporada

El Castellón quiere recuperar el liderato tres jornadas después en LaLiga Hypermotion

Al Castellón le llegó después un pequeño bache con la derrota en Andorra ante el cuadro del principado pero el pasado fin de semana recuperó la senda de la victoria imponiéndose a Las Palmas por un contundente 0-3. Después de tres jornadas, el Castellón puede recuperar el liderato aunque en Castalia saben que esta posición no es ni mucho menos definitiva al estar solo en el final del primer cuarto de temporada.

Pablo Hernández dejó claro en la previa que si el Castellón está al cien por cien es capaz de ganarle a cualquiera: "Cuando este equipo está al 100% y es capaz de jugar a lo que sabe, con la intensidad que requiere, somos capaces de ganar a cualquiera. Y cuando no estamos a ese nivel, cualquiera nos puede ganar". Apuntó también el técnico del Castellón la idea que tienen de sacar todos los puntos posibles en casa: "Somos conscientes de que una de las claves para conseguir lo que queremos es sacar los puntos en nuestro campo, con nuestra gente".