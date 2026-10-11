Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras las victorias del Sporting, Almería y Mallorca y las derrotas de Cádiz o Castellón en la jornada 9

El Almería se mete en ascenso directo tras su victoria y la derrota del Castellón; el Sporting asalta Cádiz y el Mallorca golea a Las Palmas

La derrota del hasta ahora intratable Castellón lo ha abierto todo en la zona alta de la tabla, donde el Almería ha sabido aprovechar este tropiezo para quitarle una plaza de ascenso directo y el Eibar, que visita al Oviedo este lunes, podría poner tierra de por medio.

El triunfo de los almerienses, además, amplía la crisis de un Leganés que no levanta cabeza; como tampoco lo hace el Cádiz, que ha vuelto a las andadas y ha caído de nuevo en casa ante un Sporting que respira.

La gran sorpresa llegó en el partido que abría la jornada, donde el Andorra de Piqué endosaba la primera derrota de la temporada al Castellón.

Cádiz 0-1 Sporting

En el partido que cerraba el domingo, un duelo de históricos, el Sporting se impuso al Cádiz gracias a un solitario gol de Pablo García en el minuto 87. La victoria mete a los asturianos en puestos de promoción de ascenso y condena de nuevo al conjunto gaditano a las posiciones de descenso.

En un choque igualado e intenso pero poco vistoso, el Cádiz de Albert Celades intentó llevar la iniciativa en el primer tiempo. Sin embargo, se topó con un Sporting muy bien organizado que neutralizó sus acometidas, salvo en un par de avisos de Sergio Arribas y Antonio Cordero.

La tónica se mantuvo en la segunda parte, donde las defensas se impusieron a los ataques y las ocasiones escasearon. Cuando todo apuntaba al reparto de puntos, emergió Pablo García en la recta final. En una jugada aislada, el canterano astur desbordó a dos zagueros locales, se internó en el área y batió a David Gil para certificar tres puntos de oro para los gijoneses.

Real Mallorca 3-1 Las Palmas

El RCD Mallorca, por su parte, se reencontró la victoria tras superar a una UD Las Palmas lastrada por sus imprecisiones defensivas. Los goles de Pablo Torre los excordobesistas Álex Sala y Adri Fuentes mantienen al conjunto bermellón en la pugna por las plazas de ascenso directo.

El choque arrancó bajo el dominio balear frente a un rival replegado. Pasado el ecuador de la primera parte (27'), un robo de Josep Cerdà tras un fallo visitante en el inicio de jugada permitió a Pablo Torre abrir el marcador.

Tras la reanudación, Sala amplió la ventaja local en el 53 con un ajustado disparo desde la frontal. Las Palmas cobró aire en el minuto 73 gracias a un potente disparo de Iván Jaime en una transición rápida. Sin embargo, su empuje fue efímero y un nuevo error en la salida de balón de los amarillos propició que Sergi Darder asistiera a Fuentes en el 82 para sellar el 3-1 definitivo.

Almería 3-0 Leganés

El gran vencedor, por ahora, de la jornada es el Almería, que se impuso con autoridad al Leganés (3-0) tras adueñarse del encuentro desde el inicio y resolver con brillantez en una apabullante segunda mitad. Con esta victoria, el conjunto dirigido por García Pimienta iguala en puntos al líder de la categoría, a la espera de lo que haga el Eibar este lunes.

Tras un primer tiempo de claro dominio territorial indálico, en el que no tuvo acierto de cara a puerta, la entrada al campo del delantero Miguel tras el descanso revolucionó por completo el partido.

En el minuto 51, el ariete almeriense adelantó a los rojiblancos al culminar una combinación con Cipenga y Dzodic. Apenas cinco minutos después, el propio Miguel firmó el segundo de la tarde al rematar con potencia una asistencia precisa de Cipenga.

El Leganés se mostró incapaz de reaccionar y estuvo desactivado en ataque. En el minuto 61, una recuperación de Arribas en el centro del campo inició la jugada que Chirino convirtió en el 3-0 definitivo tras asociarse con Junyent.

Andorra 1-0 Castellón

La sorpresa llegó en Andorra, donde el equipo del Principado acabó con la condición de invicto del Castellón tras imponerse por 1-0 con un tempranero gol de Moró Sidibe en el Estadio Nacional.

Los locales arrancaron con gran dinamismo y, tras ver cómo el VAR anulaba un gol a Efe Akman en el minuto 6, abrieron el marcador en el 12 gracias a un remate a puerta vacía de Sidibe tras una asistencia de Jordi Cano.

El Castellón reaccionó en la segunda parte y rozó el empate con un gran remate de Íñigo Córdoba que salvó Owono. En la recta final, el encuentro se volvió frenético. El colegiado anuló un penalti favorable a los visitantes por fuera de juego previo de Rijkhoff y el Andorra desperdició claras ocasiones para sentenciar el choque. En los últimos instantes, Owono volvió a vestirse de héroe con una parada decisiva a tiro de Rodri Rego para certificar los tres puntos locales. El triunfo le da un importante respiro en la clasificación al conjunto tricolor.

Resultados y horarios de la jornada 9 de LaLiga Hypermotion

Real Mallorca 3-1 Las Palmas

Eldense 1-2 Córdoba

Ceuta 1-2 Sabadell

Celta Fortuna 4-1 Real Sociedad B

Andorra 1-0 Castellón

Almería 3-0 Leganés

Real Mallorca 3-1 Las Palmas

Valladolid - Albacete (lunes, 16:15)

Burgos - Granada (lunes, 16:15)

Oviedo - Eibar (lunes, 18:30)

Tenerife - Girona (lunes, 21:00)

Clasificación de LaLiga Hypermotion tras los partidos disputados de la jornada 9

1. SD Eibar - 21 puntos (18-7)

2. UD Almería - 21 puntos (16-5)

3. CD Castellón - 20 puntos (15-4)

4. RCD Mallorca - 17 puntos (11-4)

5. CE Sabadell - 16 puntos (10-7)

6. Real Sporting - 16 puntos (9-8)

7. Girona FC - 14 puntos (14-8)

8. Burgos CF - 14 puntos (12-9)

9. Granada CF - 11 puntos (13-13)

10. Real Oviedo - 11 puntos (8-8)

11. Celta Fortuna - 11 puntos (14-15)

12. CD Eldense - 11 puntos (10-11)

13. CD Tenerife - 11 puntos (10-12)

14. UD Las Palmas - 11 puntos (13-16)

15. CD Leganés - 11 puntos (6-14)

16. FC Andorra - 10 puntos (13-15)

17. Real Valladolid CF - 9 puntos (8-11)

18. Córdoba CF - 9 puntos (14-20)

19. R. Sociedad B - 8 puntos (12-17)

20. Cádiz CF - 7 puntos (11-11)

21. AD Ceuta FC - 5 puntos (8-20)

22. Albacete BP - 1 puntos (5-15)