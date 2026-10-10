Quique Álvarez acaba con los recuerdos y saca el látigo en Girona: "No sirven de nada"

El técnico gallego alza la voz y avisa que en Tenerife no pueden ir con contemplaciones si no quieren perder

Tras el empate de la pasada semana ante el Mallorca, el Girona está obligado a puntuar lejos de Montilivi para no alejarse de las dos posiciones que otorgan el ascenso directo a Primera división, lucha en la que es uno de los grandes favoritos.

Lo tendrá que hacer, este lunes, en Tenerife y ante un rival que le trae buenos recuerdos, ya que fue frente al cuadro chicharrero ante el que lograron el último ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Su entrenador, Quique Álvarez, ha señalado que "los recuerdos están muy bien, pero no sirven de nada", y que sólo vale el presente, en el que hay que ganar y seguir sumando para poder repetir esa vivencia en siete meses.

Por eso, Álvarez eleva la presión y avisa a sus jugadores. "Hemos fijado una línea y tenemos que intentar no bajar de ella. Ir al Heliodoro deja grandes recuerdos, pero no hay que olvidar dónde estamos: en Segunda. Nuestro objetivo es el que es y hay que ser ambiciosos. Hay que tratar de conseguir esta victoria para seguir arriba", advierte el preparador gallego.

Si este aviso no es suficiente, también lo hace mirando al rival. "Los últimos resultados del Tenerife no han sido buenos, pero compiten de una manera increíble, defienden muy bien y saben lo que quieren hacer. Es un equipo muy difícil de ganar y en su campo incluso presiona más y es más difícil. Nos tenemos que esperar un equipo complicado y bien trabajado”, añadía.

Jugar en Tenerife, un problema más

El entrenador del Girona tiene claro que el hecho de jugar fuera será una dificultad añadida. ”Siempre es mejor jugar en casa y más con el ambiente que hay, pero cuando quieres estar arriba hay que tener regularidad. Ahora jugamos en un campo complicado, pero tenemos dos partidos en casa después que nos darán fuerza. Jugar en casa o fuera no es clave para decir que puedes ganar o perder”, explica.

Una vez hechas las advertencias pasaba a hacer un recuento de bajas, algo que ha sufrido mucho en los últimos partidos, en parte, por los compromisos internacionales de algunos de sus jugadores.

Stuani y Jastin, bajas en el Girona

"Las únicas bajas son Stuani y Jastin, que están mejorando. No sé cómo están medicamente, pero están entrenando en campo y no van para largo. Los que han venido de selecciones han podido entrenar algún día. Hemos recuperado a bastantes futbolistas y eso nos da posibilidades de plantilla amplia. Mi sensación es que hay una competencia sana e interna por jugar. La recuperación de estos jugadores me da opciones para escoger", añadía el preparador de Pontevedra.

Quique Álvarez también daba la cara por algunos de sus jugadores, como David López o Unai Hernández. "Veo mucho mejor a muchos jugadores, que han tenido lesiones o han llegado a última hora. Está habiendo una competencia real e interna, que es lo que quiero. Unai está en este punto. Le ha costado, pero le veo entrenando bien. Lleva tiempo sin jugar y se deben controlar los minutos, pero cada vez está mejor. Es un futbolista que da cosas diferentes, ya se vio el otro día. Nos dará muchas cosas", sentenciaba el pontevedrés.