Pablo Hernández, técnico del Castellón, avisa a los suyos: "No me gustan los partidos que la gente da por hecho que vas a ganar"

El Ceuta de José Juan Romero visita al líder con la firme intención de acabar con su condición de invicto y el técnico del cuadro castellonense no se fía de la situación clasificatoria de su rival

El Castellón quiere mantener el liderato en la Liga Hypermotion ante la AD Ceuta en un partido en el que Pablo Hernández maneja hasta seis ausencias que harán que tenga que recurrir a futbolistas menos habituales y en el que los visitantes quieren darle continuidad al primer triunfo del curso que lograron en la pasada jornada.

El equipo 'orellut' llega al partido ante el Ceuta invicto tras siete jornadas y en lo más alto de la clasificación, pero debe plantear un once marcado por las bajas ya que no tiene un lateral derecho natural disponible por las bajas por lesión de Juanjo Nieto y de sanción de Jérémy Mellot.

Con ello, podría plantear una defensa de tres con la entrada de Lucas Alcázar en la izquierda y con Alberto Jiménez caído a la derecha, ayudándole Pablo Santiago en tareas defensivas.Además, tampoco están disponibles Fabrizio Brignani, Amir Saipi, Rodrigo Rêgo, Maty Orozco y Jari Vlack. Por ello, se espera que tenga continuidad en el centro del campo Álvaro Martín.

El equipo albinegro asume que el Ceuta puede plantearles un partido cerrado en ciertos momentos para tratar de evitar sus internadas al área. El Ceuta, que es penúltimo de LaLiga Hypermotion con solo 4 puntos de 21 posibles, visita Castalia con la intención de dar la sorpresa ante el líder y refrendar la recuperación iniciada en las dos últimas jornadas, en las que aprovechó que jugó en casa para sumar sus primeros puntos de la temporada.

Pablo Hernández, avisa a los suyos

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, admitió antes de recibir este domingo al Ceuta que ser líderes en la Liga Hypermotion les da "confianza" para afrontar los partidos y pidió extender la buena imagen.

"Lo más importante es seguir con estas sensaciones y estar al nivel que estamos dando. El techo no sé dónde está, pero el equipo está a un gran nivel”, afirmó en una rueda de prensa, en la que pidió que no haya confianzas pese a medirse a un rival que solo ha ganado un choque.

"No me gustan los partidos que la gente da por hecho que vas a ganar, pero no va a ser así; va a ser un partido difícil en el que tenemos que estar a nuestro mejor nivel para sacar los tres puntos", añadió.

El entrenador advirtió que llegarán "momentos malos" y que "hay que saber gestionar esos momentos”. “Perderemos partidos, pero cuando lleguen hay que estar preparados para continuar con nuestra forma de jugar; sabemos que nuestra forma de jugar es la que nos acerca a ganar partidos”, afirmó.

En cuanto al rival, dijo que el Ceuta "ha demostrado que es un buen equipo, aunque no ha empezado de la mejor forma” y avanzó que será un partido “difícil y complicado”.

Además, lamentó las ausencias, que serán un mínimo de seis: "Juanjo Nieto será baja y tenemos otras bajas por molestias. Habrá oportunidad para otros jugadores que no vienen jugando tanto. Confío en todos y somos una plantilla amplia y otros jugadores jugarán”.

Por último, respecto a la polémica porque el Andorra veta la venta de entradas por internet para evitar una masiva presencia de seguidores 'orelluts', confía en que el club de Gerard Piqué revierta esta postura:

“Para el bien del fútbol esas medidas no se deberían tomar. Ojalá se tome esa decisión porque sé mucha gente con reservas hechas que no saben si ir. Es mucho más bonito jugar en un campo lleno que en un campo medio vacío”, concluyó.