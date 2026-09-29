El Castellón hace historia en la liga española

El equipo de Pablo Hernández sigue manteniéndose en la cúspide de LaLiga Hypermotion después de siete jornadas disputadas. Y con sus números ha igualado un récord y ha escrito una página dorada en sus anales

Sólo el FC Barcelona de Hansi Flick puede presumir a estas alturas de la temporada tener mejores números que el Castellón de Pablo Hernández. Los albinegros asaltaron Butarque este pasado lunes para cerrar la séptima jornada en LaLiga Hypermotion y se mantiene invicto, con seis victorias y un empate, y con sólo 2 goles en contra por los 14 que ha conseguido anotar ya.

Pero lo que es mejor aún, con este triunfo ante el Leganés, el cuadro castellonense no sólo ha recuperado el liderato sino que, además, lo ha hecho igualando un récord y escribiendo una página dorada en su historia.

Concreatamente, los levantinos han firmado el mejor comienzo de un equipo en Segunda desde que el Elche lograra idénticos números hace 14 años. Y, por ende, han sellado el mejor inicio de sus 104 años de historia.

Los albinegros han ganado cuatro partidos como visitante y ya encadenan cinco triunfos consecutivos. Además, el conjunto castellonense tiene una ventaja de 7 puntos sobre el séptimo (que marca quedarse fuera de la promoción de ascenso) y de 4 sobre el tercero (que marca quedarse fuera del ascenso directo).

El Elche, el último precedente

El último equipo que consiguió 19 de los 21 primeros puntos, como ha hecho el Castellón, fue el Elche hace 14 años y el cuadro ilicitano consiguió el ascenso a Primera división, objetivo que persigue el conjunto orellut que no está en la máxima categoría desde hace más de 35 años.

El meta albinegro, Romain Matthys, es el portero que menos goles ha recibido, solo 2 tras jugar los 630 minutos que transcurren de liga y, además, el Castellón es el segundo equipo más goleador con 14 tantos, solo superado por el Eibar que ha marcado un gol más.

Un Castellón que logra igualar su mejor inicio de la historia que data de la temporada 1971-1972, cuando ascendió a Primera división y, como ahora, ganó seis partidos y empató uno, pero marcó un gol menos en esas primeras siete jornadas.

Y una de las razones de este indudable éxito es lo repartido que está el gol en esta plantilla. Sir más lejos, ante el cuadro pepinero fue el centrocampista Israel Suero quien anotó su segundo gol de la temporada para abrir la lata frente al conjunto madrileño.

Cabe recordar que fue Suero quien cerró hace dos semanas el triunfo de los albinegros ante el Albacete. Esta vez, demostró todo el inmenso talento que atesora al resolver a los venticuatro minutos con un sutil toque un fallido despeje del portero del Leganés fuera del área.El tanto de la sentencia llegaría por mediación del delantero danés Adam Jakobsen en la segunda parte, quien se estrenó como goleador en la presente temporada al culminar con un disparo cruzado desde el interior del área una gran acción individual.

No obstante, el máximo goleador del equipo sigue siendo Ousmane Camara, quien ya suma cuatro dianas y está a sólo una del máximo artillero de la Categoría de Plata, Enric Gallego (Tenerife).

Pablo Hernández alza la voz para quejarse

Pero, sin duda alguna, si hay una estrella en el vestuario del CD Castellón esa es Pablo Hernández, su entrenador. El exjugador del Valencia, Cádiz, Getafe o Rayo, entre otros, continúa demostrando que nada es casualidad. Colgó las botas en el club castellonense en 2023 y, tras dirigir al filial en la 2024-25, el club le dio las riendas del equipo casi en peligro de descender y consiguió clasificarlo para el 'play off' la temporada pasada.

Ahora, tiene al equipo invicto y en el liderato, pese a tener que lidiar con problemas dignos de equipos de Primera División. Sin ir más lejos, frente al Leganés no pudo contar con tres de sus habituales por los compromisos internacionales: Matías Orozco, Rodrigo Rêgo y Amir Saipi.

Y el entrenador albinegro no dudó en denunciar dicha situación ante los medios de comunicación: "Hay otros jugadores muy preparados que han demostrado que están enchufados, con ganas de participar y ayudar; tenemos una plantilla amplia para estas ocasiones. Pero no es justo competir con ausencias por este motivo. Yo pararía la liga, porque esto es desvirtuar un poco la competición".